Ring réorganise la Ring Video Doorbell originale avec un enregistrement Full HD mais 99 $ / 89 £

Après avoir annoncé la vidéo Doorbell 3 et 3 Plus (avec pré-roll), Ring a maintenant mis à jour la Ring Video Doorbell de base avec une vidéo Full HD (au lieu de 720p) et elle est toujours disponible au prix daubaine de 89 £ / 99 $ .

Le modèle est connu sous le nom de Ring Video Doorbell (2e génération), ce qui est un peu (très) déroutant pour nous car il existe également un Ring Video Doorbell 2 qui est désormais en fin de vie. Cela confondra sans aucun doute les consommateurs.

Donc, avec cette mise à jour, pourquoi paieriez-vous plus cher pour lun des modèles de la série 3?

Eh bien, en plus du pré-roll susmentionné disponible sur le 3 Plus, la série 3 de sonnettes peut également se connecter aux réseaux Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, tandis que cette nouvelle sonnette est réservée aux réseaux 2,4 GHz. Cette sonnette doit également être retirée pour être rechargée, tandis que les sonnettes 2, 3 et 3 Plus ont des piles amovibles.

Même ainsi, sa valeur est fêlée. Il offre également une meilleure vision nocturne que lancienne version ainsi que des zones de mouvement mises à jour et réglables comme les modèles de la série 3. Comme pour les autres modèles, il existe trois modes prédéfinis (Domicile, Absent, Désarmé) qui vous permettent de contrôler quand la sonnette vidéo Ring détecte un mouvement et commence lenregistrement.

Lancien modèle était certainement en ligne pour une mise à jour - cela fait six ans que Ring a lancé pour la première fois sa Ring Video Doorbell originale.

Il est déjà disponible en précommande sur Amazon UK , Amazon US et Ring, mais devrait sortir le 3 juin.