Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La dernière mise à jour majeure de Ring a ajouté une fonctionnalité qui facilite le contrôle de plusieurs appareils en un seul clic.

Les modes de sonnerie apparaissent désormais en haut du tableau de bord de lapplication mobile Ring avec trois options: Domicile, Absent et Désarmé.

Voici ce quils font et comment les configurer pour quils fonctionnent le mieux chez vous.

Les modes de sonnerie sont des solutions en un clic pour contrôler tous vos appareils Ring en même temps.

De nombreuses utilisations ont désormais plus quune simple sonnette vidéo Ring . Nous pourrions également avoir une caméra intérieure, une caméra Stick Up et / ou un système de sécurité dalarme.

Et, lorsque nous sortons, nous ne voulons pas vraiment faire leffort daller dans chaque section de lappareil sur lapplication mobile pour lactiver ou la désactiver.

Les modes de sonnerie, par conséquent, vous offrent des boutons simples en un seul clic qui activent ou désactivent tous vos appareils à la fois, selon vos circonstances.

Il y a des boutons pour indiquer à tous vos appareils si vous êtes à la maison, à lextérieur ou pour désarmer entièrement le réseau Ring.

Ils sont livrés avec des paramètres par défaut, mais vous pouvez également les ajuster dans les paramètres de lapplication pour mieux convenir à votre maison ou votre bureau - en choisissant les appareils à activer ou à désactiver avec chaque mode, ou en supprimer complètement les appareils.

Les modes de sonnerie sont disponibles par défaut dans lapplication mobile Ring et ils incluront automatiquement tous vos appareils Ring enregistrés.

Vous pouvez y accéder en ouvrant lapplication Ring et en appuyant simplement sur lune des trois icônes en haut de lécran du tableau de bord.

Par défaut (nous lavons trouvé), les alertes de mouvement et lenregistrement pour les caméras dintérieur sont susceptibles dêtre désactivés lorsque vous êtes "à la maison", de même que pour les systèmes dalarme, tandis que les caméras externes auront les deux paramètres de mouvement activés.

Lorsquil est réglé sur "Absent", tout est activé. Et, en appuyant sur "Désarmé", tous les appareils Ring seront désactivés.

Pour modifier les différents paramètres de mouvement pour chacun de vos appareils dans les catégories Domicile, Absent et Désarmé, appuyez simplement sur licône des trois barres (hamburger) en haut à gauche de lécran de votre tableau de bord et procédez comme suit:

Appuyez sur "Paramètres" dans la barre de menu de gauche qui apparaît.

Tapez sur "Modes" sur la page suivante.

Chacun des modes apparaîtra sur la page suivante, appuyez sur lun deux pour entrer dans les "Paramètres de la caméra" pour ce mode.

Appuyez sur lappareil que vous souhaitez configurer.

Vous pouvez ensuite choisir dactiver ou de désactiver "Détection de mouvement" et "Affichage en direct" dans ce mode spécifique.

Cest légèrement différent si vous avez Ring Alarm System en ce que vous choisissez dactiver ou de désactiver différents capteurs dans la maison ou au bureau. De plus, les modes Domicile et Absent peuvent être utilisés pour armer et désarmer votre système facilement - au lieu de saisir votre code PIN sur le clavier dédié du système.