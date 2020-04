Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Ring, appartenant à Amazon, a mis à jour son système de sécurité domestique avec un modèle de deuxième génération. Il vend toujours aussi la version originale.

La société a publié un article de blog pour expliquer les différences entre les nouveaux et les anciens systèmes. Il a décrit le kit de deuxième génération comme ayant une "conception élégante" avec des détecteurs de mouvement plus petits et des capteurs de contact plus faciles à monter. Il y a aussi un clavier actualisé avec un bouton qui vous permet dappuyer et de le maintenir enfoncé pendant trois secondes pour contacter rapidement les services durgence comme la police, les pompiers ou les médecins.

La nouvelle sonnerie dalarme est livrée avec cinq, 10 ou 14 pièces. Les trois tailles incluent la station de base, le clavier, les capteurs de mouvement et de contact et un prolongateur de portée. Tout est mat, alors que lancienne version avait plus une brillance plastique.

Vous pouvez configurer Ring Alarm pour envoyer des notifications lorsquil détecte des mouvements, bien que cela nécessite un abonnement de 10 $ par mois (ou 100 $ par an) Plus si vous voulez les options de réponse durgence. Le plan Plus offre une surveillance à domicile des cambriolages et détecte les changements de température, de fumée et de monoxyde de carbone. Il surveille également les inondations et fonctionne avec dautres appareils Ring.

Pour armer et désarmer lun des systèmes Ring Alarm, utilisez simplement lapplication mobile. Vous pouvez également les coupler avec un appareil Alexa pour le contrôle vocal.

Vous pouvez précommander le système Ring Alarm de deuxième génération à partir de 199 $ sur Ring.com ou Amazon.com . Il est expédié à partir du 29 avril.

Ring vend toujours la version originale de son système sur son site Web.