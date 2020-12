Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ring est lune des stars de la maison intelligente, la sonnette vidéo étant lun de ces appareils connectés que tout le monde veut.

La Ring Video Doorbell 3 fera de votre porte dentrée une expérience connectée, fournissant des notifications sur smartphone, permettant une communication bidirectionnelle ainsi que la capture vidéo de tous ceux qui viennent à votre porte.

Mais il y a bien plus que cela. Assurez-vous que vous êtes un maître duRing grâce à nos conseils et astuces complets.

Ai-je besoin doutils pour linstallation? La Ring Video Doorbell 2 ou 3 est lappareil le plus courant et les outils dont vous avez besoin pour linstallation sont fournis dans la boîte. Vous aurez peut-être besoin dune perceuse en fonction de lendroit où vous souhaitez linstaller, mais sinon, tout est fourni, y compris les supports de coin. Si vous recherchez un modèle Pro, vous devrez vérifier le câblage existant.

Quelle Ring Video Doorbell devrais-je acheter? Cela dépend de ce dont vous avez besoin. Il y a la sonnette vidéo de base, lancienne sonnette vidéo 2, la nouvelle sonnette vidéo 3 et 3 Plus, la sonnette vidéo Pro et la caméra de vue de porte. Les deux premiers utilisent tous deux des piles, tandis que le Pro a besoin dune connexion filaire. Vous pouvez trouver une comparaison complète des appareils ici .

Ai-je besoin dun smartphone pour utiliser Ring? Vous aurez besoin dun smartphone compatible pour configurer votre Ring Video Doorbell. Lun des avantages davoir une sonnette vidéo Ring est que vous recevez ces alertes sur votre téléphone. Mais si les téléphones sont hors de la maison, la Ring Video Doorbell sonnera toujours.

Ai-je besoin dun Ring Chime? Le Ring Chime et le Ring Chime Pro sont un carillon / cloche séparé pour votre sonnette Ring. Ce nest pas indispensable, mais cela vous permettra davoir le carillon de la sonnette dans dautres pièces de la maison pour ne pas être dépendant des alertes du smartphone.

Pouvez-vous utiliser un carillon existant avec Ring? Oui. Si vous avez une sonnette filaire que vous remplacez par Ring, vous pouvez connecter votre Ring Video Doorbell pour continuer à utiliser votre carillon CA. Reportez-vous aux instructions dinstallation ou à la section dassistance du site Web Ring pour plus dinformations.

Créez un réseau Wi-Fi distinct pour vos appareils Ring: il sagit dune mesure de sécurité de base pour la maison intelligente. Si vous pouvez créer un deuxième réseau Wi-Fi à partir de votre routeur, il vaut la peine de séparer vos appareils domestiques intelligents du réseau normal que vous utiliseriez pour des appareils tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Si vous avez une faille de sécurité via votre appareil domestique intelligent, cela peut limiter laccès à dautres informations sur votre réseau.

Puis-je utiliser Ring sans abonnement? Oui, vous pouvez. Il existe un niveau de surveillance gratuit sans frais supplémentaires. Cela autorisera toutes les fonctionnalités connectées de Ring, mais ne sauvegardera aucune vidéo pour que vous puissiez y accéder plus tard - cest en direct ou rien. Le plan Protect Basic offre un stockage en ligne de 30 jours pour toutes les vidéos capturées à 2,50 £ / 3 $ par mois. Si vous possédezplusieurs appareils Ring , vous aurez peut-être besoin du plan Protect Plus à 8 £ / 10 $ par mois.

Ring peut voir ce qui se passe dans votre maison, vous voulez donc vous assurer que votre compte est également sécurisé.

Comment activer lauthentification à deux facteurs Ring: lauthentification à deux facteurs signifie que vous avez besoin de plus quun simple mot de passe pour accéder à votre compte - vous aurez également besoin dun code envoyé à votre smartphone. Vous pouvez lactiver dans le compte ensuite via le site Web Ring ou dans la section Centre de contrôle de lapplication Ring.

Comment supprimer laccès à Ring des appareils: si vous avez authentifié de nombreux appareils au fil du temps avec Ring, mais que vous navez aucune idée de ce que sont ces appareils, vous pouvez tous les supprimer de votre compte dans Control Center. Rendez-vous simplement dans lapplication et vous verrez "appareils clients autorisés". Il y a la possibilité de «tout supprimer» ici - mais noubliez pas que vous devrez ensuite vous connecter sur les appareils auxquels vous souhaitez accorder laccès à Ring.

Autoriser la police à accéder à vos vidéos: si vous êtes aux États-Unis, il existe une option dans le Centre de contrôle pour autoriser les demandes si la police souhaite accéder à une vidéo dans votre région. Cela peut être pour recueillir des preuves dun crime - mais vous devez autoriser la demande pour permettre que cela se produise.

Faire en sorte que les alertes ouvrent une vidéo en plein écran: si vous voulez vraiment voir ce qui se passe, vous pouvez ouvrir nimporte quelle alerte en tant que vidéo en plein écran sur votre appareil mobile. Dirigez-vous vers le menu de lapplication, trouvez votre appareil et cliquez sur le rouage des paramètres en haut à droite. Voici loption à activer.

Activer les notifications riches dans lapplication Ring: cela signifie que vous naurez pas besoin douvrir lapplication pour voir ce qui se passe, cela vous donnera un aperçu dans les notifications. Accédez à lapplication Ring, aux appareils et ouvrez lappareil. Sélectionnez ensuite les notifications intelligentes et activez les notifications riches.

Comment désactiver les notifications de mouvement: vous pouvez désactiver les notifications de mouvement, tout en enregistrant les mouvements. Rendez-vous dans lapplication Ring et vous trouverez des options pour les alertes de mouvement dans la sonnette vidéo, ainsi que pour vos carillons. Vous pouvez désactiver ces alertes si vous ne les souhaitez pas.

Personnaliser la plage et la zone de capture de mouvement: vous pouvez sélectionner les zones pour lesquelles vous souhaitez une détection de mouvement. Cela pourrait être dexclure une zone avec un trafic de passage, par exemple. Allez dans le menu de lapplication, sélectionnez votre appareil, puis les paramètres de mouvement. Ici, vous pouvez modifier la plage, la zone, la fréquence ou utiliser lassistant.

Mettez la détection de mouvement sur un calendrier: à la maison, vous naurez peut-être pas besoin de la détection de mouvement, mais vous la préférerez peut-être lorsque vous êtes au travail. Dirigez-vous vers les paramètres avancés de la détection de mouvement et vous pouvez définir les heures et les jours pour activer la détection de mouvement.

Répétez vos alertes de mouvement: si vous avez beaucoup de gens qui vont et viennent - peut-être que vous chargez la voiture ou que vous avez la porte ouverte pour une fête -, vous pouvez répéter les alertes de mouvement via lapplication. Dirigez-vous vers les paramètres, trouvez vos appareils et appuyez sur répéter la durée appropriée. Vous obtiendrez également cette option via les notifications sur les appareils Android.

Avec la sonnette vidéo et la sonnette vidéo 2/3, il y a une batterie interne tandis que la Ring Video Doorbell Pro est câblée. Sur la Ring Video Doorbell 2/3, cette batterie est amovible, ce qui facilite la gestion de la batterie.

Combien de temps dure la batterie Ring? Lautonomie de la batterie de la Ring Video Doorbell dépend de sa fréquence dutilisation et du nombre dalertes de mouvement détectées. Cela peut prendre quelques mois, mais dans une maison plus occupée, cela peut prendre quelques semaines. Le temps fait également une grande différence, réduisant la durée de vie à mesure quil fait plus froid.

Comment vérifier lautonomie de la batterie? Il y a une icône visuelle dans lapplication, mais si vous vous dirigez vers les paramètres de lappareil et appuyez sur «état de lappareil», vous obtiendrez un pourcentage de batterie approprié. Au fur et à mesure que votre batterie sépuise, vous recevrez des alertes vous indiquant quelle est faible.

Tournez la détection de mouvement de rotation pour prolonger la batterie: si vous trouvez que la batterie ne dure pas longtemps, le passage à une fréquence de détection de mouvement plus légère vous donnera une meilleure durée de vie. Cela dépend de ce pour quoi vous voulez être détecté et si vous disposez dautres dispositifs de sécurité.

La Ring Video Doorbell fonctionne-t-elle avec une batterie déchargée? Non, si vous possédez la Ring Video Doorbell ou la Ring Video Doorbell 2 ou 3, la batterie est nécessaire. Si la batterie est déchargée, vous nobtenez aucune réponse - pas de sonneries, pas dalertes, pas de notifications, pas de sons.

Puis-je acheter une batterie de rechange pour Ring Video Doorbell 2? Vous pouvez et vous devriez. Il ny a pas de charge rapide sur la batterie, il faut donc plusieurs heures pour charger complètement la batterie. Vous pouvez obtenir des batteries de rechange pour en garder une complètement chargée.

Désactiver laccès vidéo mobile: cest une autre option dans les paramètres de lapplication qui préservera la durée de vie de la batterie - laccès au flux vidéo en direct consomme beaucoup dénergie.

Utilisez lapplication de bureau pour rester connecté: lorsque vous êtes assis à votre bureau ou que vous jouez avec des écouteurs, lapplication de bureau est beaucoup plus pratique que dutiliser votre téléphone tout le temps. Il apportera ces alertes à votre ordinateur. Vous pouvez télécharger lapplication ici pour Mac, Windows 10, iOS ou Android.

Utilisez Alexa pour afficher la vidéo Ring: Alexa prend en charge Ring et Echo Show et Spot (et les tablettes Fire avec Alexa) peuvent afficher le flux vidéo Ring. Installez simplement Ring Skill via lapplication Alexa pour activer la liaison. Ensuite, vous pouvez demander à Alexa de montrer votre Ring Video Doorbell sur un Echo Show ou similaire.

Répondez à votre porte avec Echo Show ou Echo Spot: lorsque vous appuyez sur votre sonnette, vous pouvez demander à Alexa de répondre à la porte - dites simplement "Alexa, répondez à la porte dentrée" et vous pourrez parler à quiconque se trouve à la porte. Si cela ne fonctionne pas, essayez de désinstaller la compétence Ring Alexa et de la réinstaller.

Utilisez les routines Alexa pour créer des actions personnalisées: Ring est désormais lun des appareils pris en charge par les routines Alexa. Cela signifie que vous pouvez demander à Alexa deffectuer des actions particulières lorsquun mouvement est détecté ou que la sonnette est enfoncée. Cela peut être changer une couleur claire ou faire une annonce personnalisée. Vous pouvez les configurer dans votre application Alexa.

Créez des actions Ring personnalisées avec IFTTT: Ring est également compatible IFTTT, ce qui signifie que vous pouvez lier votre compte et créer des actions personnalisées avec dautres appareils ou services IFTTT. Les recettes personnalisées incluent la réduction du volume de votre Sonos lorsque quelquun sonne à la porte, la mise en pause de votre TiVo, ou peut-être lenregistrement sur votre caméra Arlo - ou la création de votre propre recette. Vous pouvez trouver tous les détails ici .

Utiliser Ring avec Google Home: Google ne fera pas autant avec Ring quAlexa, mais vous pouvez toujours utiliser la voix pour activer lenregistrement ou désactiver les alertes de mouvement. Cependant, vous ne pouvez pas voir le flux en direct, vous pouvez donc envisager Nest Hello à la place si vous êtes lié au système Google.

