(Pocket-lint) - Razer est au CES 2022 à Las Vegas pour annoncer une multitude de nouvelles mises à jour et de nouveaux produits, notamment son intention de lancer une application pour la maison intelligente.

Appelée l'application Razer Smart Home , la nouvelle application mobile sera un "outil simple mais puissant qui met un contrôle complet et unifié entre les mains de l'utilisateur".

Essentiellement, Razer veut devenir l'une des nombreuses entreprises qui tentent de faciliter la configuration, la personnalisation et la synchronisation de toutes vos lumières et appareils RVB de divers fabricants. Gardez à l'esprit que Razer permet déjà aux utilisateurs de son logiciel PC Synapse de se synchroniser avec un pont Philips Hue et des lumières.

En introduisant une application mobile, Razer pourrait rapidement gagner plus de partenaires. En fait, il est prêt à laisser toute entreprise de maison intelligente rejoindre son programme Razer Chrome Smart Home. Apparemment, Nanoleaf, LIFX, Monster et d'autres grandes marques sont déjà inscrites, et d'autres seront annoncées bientôt.

Peut-être que Philips Hue de Signify rejoindra également, étant donné que les deux sociétés ont bien joué auparavant.

Razer a partagé une capture d'écran pour montrer à quoi ressemblera sa nouvelle application pour la maison intelligente. Il semble assez facile à utiliser pour des choses comme allumer les lumières et changer leur couleur. L'application prendra également en charge les routines personnalisées, mais Razer n'a pas encore révélé le processus de configuration ou les différents paramètres.

Il n'a pas non plus dit si l'application sera gratuite. À l'heure actuelle, Razer ne fait que confirmer l'expansion de son écosystème Razer Chroma RGB via cette nouvelle application Razer Smart Home et le programme Razer Chroma RGB Smart Home , qui devraient tous deux être lancés au cours du premier semestre 2022.