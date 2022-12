Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Qualcomm a annoncé une nouvelle plateforme de réseau sans fil capable d'atteindre des vitesses de transfert de données de plus de 20 Gbps et qui pourrait conduire la prochaine génération de dispositifs maillés.

La plateforme Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform commencera à apparaître dans les produits grand public au cours de la "seconde moitié de 2023".

Les fabricants peuvent utiliser l'architecture du chipset pour créer des solutions réseau grand public rentables qui fournissent une énorme quantité de bande passante permettant à plusieurs appareils de se connecter en même temps, tout en offrant des jeux sans décalage et un Wi-Fi stable dans toute la maison.

Elle comprend ce que Qualcomm appelle sa technologie Multi-Link Mesh, qui évalue et déplace dynamiquement les connexions entre les bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz pour optimiser les vitesses et la stabilité. Cette technologie et la prise en charge de Wi-Fi 7 permettent d'optimiser les connexions multiples, grâce à des algorithmes intelligents de prévention des encombrements utilisés pour garantir que les différents appareils obtiennent la quantité exacte de bande passante dont ils ont besoin.

"Nous avons développé la Qualcomm Immersive Home Platform pour permettre une connectivité haute performance dans chaque foyer, avec un facteur de forme économique et discret offrant les dernières innovations en matière de réseau maillé ", a déclaré Nick Kucharewski, vice-président senior et directeur général de la société.

"La meilleure expérience de Wi-Fi 7 est l'utilisation d'un système tri-bande qui exploite pleinement plusieurs bandes du spectre sans fil sans licence. Grâce à cette approche, le maillage Wi-Fi peut offrir des gains de performance tant pour les nouveaux appareils que pour les anciens."

Le premier fabricant à adopter la plateforme Immersive Home Platform dans ses futurs produits sera Netgear, qui annoncera en temps voulu des produits Orbi Mesh compatibles avec Wi-Fi 7.

