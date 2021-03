Un essai rapide de la 5G dans le Dorset teste ses avantages pour les zones rurales

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un projet de test de la 5G dans une zone rurale du Royaume-Uni a reçu un coup de pouce - Qualcomm a annoncé quil fournirait du matériel pour tester des réseaux Wi-Fi plus rapides dans le Dorset.

Lessai de Qualcomm se concentrera sur la 5G mmWave à plus haute fréquence - la version la plus rapide de la 5G qui nest pas encore largement utilisée au Royaume-Uni et en Europe - pour alimenter une agriculture intelligente pour les fermes éloignées. Lessai est entrepris en collaboration avec les appareils 5G Rural Dorset et Qualcomm utilisant des processeurs Snapdragon et les modems 5G de la société feront partie de lessai.

Lessai examinera comment la 5G mmWave pourrait potentiellement être utilisée pour apporter la connectivité aux zones sans haut débit filaire à lheure actuelle. «Lutilisation généralisée de la technologie 5G mmWave au Royaume-Uni marquerait un pas important vers la réduction de la fracture numérique actuelle», déclare Wassim Chourbaji de Qualcomm.

"Cest une reconnaissance du potentiel de mmWave qui, parallèlement à des essais comme celui-ci dans le Dorset, nous constatons déjà une forte dynamique commerciale pour mmWave avec un certain nombre de déploiements déjà en cours à travers lEurope." Nous nous attendons à un déploiement de la 5G mmWave en Europe en 2021, bien que lon ne sache pas encore où sera le premier.

Lessai 5G Rural Dorset examinera la croissance des cultures, le suivi du bétail et la mesure de la pollution de leau.

La 5G mmWave est déjà en cours de déploiement dans les zones urbaines des États-Unis - elle fournit une bande passante élevée et une faible latence, mais la couverture nest possible que sur une zone relativement concentrée sans lutilisation de nœuds supplémentaires.

Le Dorset est un comté en grande partie rural, ce nest donc pas lendroit le plus naturel pour utiliser mmWave. Cependant, en raison de la grande capacité des réseaux mmWave, Qualcomm affirme que cela permettra aux robots participant à lessai de télécharger «lénorme quantité de données quils collecteront en temps réel». La société affirme quen centralisant la date, les robots peuvent apprendre les uns des autres en tirant parti de lensemble de données complet, plutôt que de fonctionner de manière isolée.

Vodafone travaille également sur les essais 5G RuralDorset, qui sont en partie financés par le gouvernement britannique.

