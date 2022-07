L'Amazon Echo Show 15 bénéficie d'une remise importante pour le Prime Day - économisez plus de 20 %.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon multiplie les offres à l'approche du Prime Day, avec de nouvelles réductions sur ses propres appareils, dont l'Echo Show 15.

L'Echo Show 15 est le plus récent - et le plus grand - des appareils Echo Show, et beaucoup attendaient donc cette réduction. Il s'agit également d'une bonne remise, qui ramène cet appareil au prix le plus bas jamais atteint jusqu'à présent.

Il bénéficie d'une remise à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni et nous avons détaillé ces deux remises dans les offres ci-dessous.

Echo Show 15 - économisez 70 L'Echo Show 15 est le plus récent et le plus grand des appareils Echo et il est parfait pour un montage mural. Avec une réduction de 28 %, le prix est ramené à 179,99 $. Voir l'offre

L'Echo Show 15 possède un écran de 15,6 pouces, ce qui en fait de loin le plus grand des appareils Echo Show. Il offre un peu plus de polyvalence sur cet écran, vous permettant d'épingler divers éléments d'information, y compris en utilisant des autocollants pour vous laisser ou laisser à d'autres un rappel.

Grâce à une caméra montée dans la lunette, vous pouvez également apprendre à l'appareil à reconnaître votre visage, afin qu'il puisse vous connecter et personnaliser automatiquement le contenu en fonction de votre personnalité.

Bien entendu, l'appareil prend entièrement en charge Alexa et toutes les fonctions qu'il offre, avec des haut-parleurs qui permettent d'en faire un appareil musical plat, même s'il ne semble pas aussi robuste que les autres modèles Echo Show.

La meilleure chose est que vous obtenez le kit de montage mural dans la boîte, de sorte que vous pouvez obtenir ce dispositif Alexa hors du plan de travail et libérer un peu d'espace, en le gardant à l'écart de votre cuisine désordonnée. Il est également suffisamment grand pour vous permettre de regarder du contenu télévisuel sur Prime Video.

Écrit par Chris Hall.