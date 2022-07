Le Echo Dot d'Amazon bénéficie d'une importante réduction de 30 dollars dans le cadre des premières ventes du Prime Day.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les soldes du Prime Day approchent et nous voyons déjà des réductions filtrer sur Amazon, exclusivement pour les membres Prime.

L'Echo Dot est l'un des haut-parleurs intelligents les plus populaires d'Amazon : il est compact, il a un excellent son et il est abordable - encore plus avec ces réductions.

L'Echo Dot 4e génération (celui en forme de boule) bénéficie d'une réduction de 30 % par rapport au prix de vente conseillé, ce qui signifie que vous pouvez l'acquérir pour 19,99 $.

L'Amazon Echo Dot est suffisamment petit pour se glisser dans n'importe quel espace, et vous donne accès à l'ensemble des compétences d'Alexa, de la musique aux actualités, en passant par toute une gamme de jeux.

Echo Dot (4 gen) - économisez 60% ! L'Amazon Echo Dot est l'un des appareils les plus populaires de la famille Echo et, à l'approche du Prime Day, la réduction de prix de 30 dollars le ramène à seulement 19,99 dollars. C'est un excellent prix pour cette enceinte intelligente. Voir l'offre

L'Echo Dot n'est pas la seule offre proposée pour le Prime Day. Il existe déjà des remises sur certains autres appareils d'Amazon - et nous en attendons d'autres à l'approche de la date du Prime Day, les 12 et 13 juillet.

Mais si vous cherchez autre chose, voici d'autres offres de choix sur les appareils Echo :

Écrit par Chris Hall.