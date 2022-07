Les routeurs maillés eero d'Amazon bénéficient d'une réduction allant jusqu'à 40 % lors des premières ventes du Prime Day.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les soldes Amazon Prime Day approchent et l'une des premières réductions concerne le système maillé eero.

L'Amazon eero remplace votre routeur, vous permettant de configurer un nouveau réseau Wi-Fi pour votre maison, offrant des vitesses plus rapides que de nombreux routeurs fournis par les compagnies de câble ou de téléphone, tout en offrant également une gamme d'extensions maillées pour mieux diffuser le Wi-Fi dans votre maison.

Le système eero est facile à étendre et intelligent, certains modèles intégrant également Zigbee pour un contrôle plus large des appareils domestiques intelligents. La configuration est simple grâce à l'application eero, avec contrôle par smartphone, et vous pouvez choisir d'acheter un seul routeur ou de l'étendre avec une gamme de prolongateurs. Il existe des offres sur des routeurs individuels ou des packs pour répondre à vos besoins.

Ces offres ne sont valables que jusqu'au 13 juillet, il faudra donc faire vite pour faire de bonnes affaires. Elles ne sont actuellement disponibles que pour les membres Prime.

eero Pro 6E tri-bande - économiser L'eero Pro 6E prend en charge la dernière norme Wi-Fi 6E et dispose d'un système tri-bande, couvrant jusqu'à 190m2 d'espace. Il vous offrira des vitesses Gigabit, en ouvrant la bande 6MHz. Il dispose d'un hub Zigbee pour contrôler les appareils de la maison intelligente et peut être facilement étendu avec du matériel supplémentaire. Normalement à £349, il est réduit à £229.99. Voir l'offre

eero Pro 6 tri-bande - économisez 40 %. L'eero Pro 6 est un système mécanique tri-bande offrant une connectivité Wi-Fi 6, et couvrira 190m2 avec des vitesses Gigabit. Il dispose également d'un hub Zigbee et peut être étendu avec des dispositifs eero supplémentaires. Normalement à £209, il est réduit à £124.99. Voir l'offre

eero 6+ dual-band - économisez 35 %. L'eero 6+ offre une connectivité double bande et couvre jusqu'à 140 m2 d'espace avec des vitesses allant jusqu'au Gigabit. Il peut être étendu avec des produits eero compatibles supplémentaires. Il était à 139 €, il est réduit à 89,99 €. Voir l'offre

eero 6 dual-band - économisez 40 L'eero 6 dual-band couvrira jusqu'à 140m2 à des vitesses allant jusqu'à 900Mbps, mais il inclut également un hub Zigbee pour le contrôle de la maison intelligente. Il était à 109 £, il n'est pas seulement à 64,99 £. Voir l'offre

eero mesh Wi-Fi - économisez 28% Le système eero le moins cher, il ne prend en charge que des vitesses allant jusqu'à 550 Mbps, tout en couvrant 140m2, il n'est donc pas aussi rapide que les systèmes eero 6. Là encore, vous pouvez l'étendre avec du matériel supplémentaire. Il était à 69 €, il n'est plus qu'à 49,99 €. Voir l'offre

Écrit par Chris Hall.