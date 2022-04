Comment synchroniser les ampoules Philips Hue avec votre téléviseur Ambilight

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ambilight est une technologie populaire sur les téléviseurs Philips , vous permettant de diffuser la couleur de l'écran sur vos murs. L'objectif est d'augmenter l'immersion et de faire plus d'un événement ce qui se passe à la télévision - et ça a aussi l'air cool.

Grâce aux liens étroits entre les téléviseurs Philips et Philips Hue , il est également possible de synchroniser les lumières Hue, pour étendre cette expérience Ambilight à travers une plus grande partie de la pièce. Si vous êtes le genre de personne qui apprécie déjà ces lumières colorées, cette option tourne le cadran jusqu'à 11.

Si vous avez un téléviseur Ambilight, vous saurez qu'il existe une gamme complète de commandes pour Ambilight - vous pouvez le faire suivre la vidéo, l'audio ou remplir la pièce de couleurs statiques.

Il existe également une option appelée extension Ambilight, qui nous intéresse ici, car c'est la passerelle vers Ambilight + Hue. Notez que nous ne parlons pas de Hue Sync qui nécessite un boîtier séparé, nous parlons de la capacité intégrée des téléviseurs Philips Ambilight.

Il y a quelques choses dont vous aurez besoin. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un téléviseur Philips Ambilight compatible . Cela couvre la plupart des modèles Ambilight de ces dernières années. Nous avons utilisé le Philips OLED 806 primé pour rédiger ce guide.

Ensuite, vous aurez besoin d'un pont Hue - et vous voudrez la dernière version du pont, plutôt que la génération précédente qui ne prend pas en charge autant de fonctions. Surtout, c'est le téléviseur qui doit se connecter au pont pour se connecter au système Hue.

Enfin, vous aurez besoin de lampes Hue. Celles-ci doivent être des lumières de couleur, car c'est la couleur que vous diffusez. Si vous n'avez que des ampoules Lux/blanches, vous ne pouvez pas les utiliser. Le système fonctionne également avec les bandes lumineuses Hue si vous prévoyez une installation plus grande. Notez que si vous partez de zéro, vous pourrez peut-être économiser de l'argent en achetant un kit de démarrage comprenant des ampoules et le Bridge.

Avant de commencer, il y a une préparation dont vous devrez vous occuper. Tout d'abord, vous devez vous assurer que vos ampoules Hue sont toutes configurées et connectées au Bridge. Vous devrez installer l'application Hue sur votre téléphone, mais vous n'en avez pas réellement besoin pour le lien vers Ambilight.

Deuxièmement, vous devrez vous assurer que votre téléviseur est configuré et connecté à votre réseau.

Le point de départ est sur votre téléviseur :

1. Allez dans les paramètres de votre téléviseur - cela se trouve généralement en appuyant sur le bouton d'accueil.

2. Allez dans Ambilight > Extension Ambilight > Ambilight+Hue et sélectionnez "Configurer".

C'est ici que vous configurerez la connexion aux lumières Hue.

3. Appuyez sur le bouton Démarrer et votre téléviseur recherchera le pont Hue.

4. Une fois le Bridge détecté, vous devrez le sélectionner et vous serez guidé tout au long de la connexion au Bridge, en appuyant sur le bouton .

5. Vous serez ensuite invité à connecter les ampoules Hue compatibles de la liste sur le téléviseur.

6. Sélectionnez les ampoules et elles clignoteront pour montrer qu'elles sont liées.

Ce n'est pas la fin du processus, car vous devez encore configurer ces ampoules pour vous assurer qu'elles se comportent correctement avec le téléviseur.

7. Sélectionnez l'ampoule liée dans la liste pour configurer maintenant.

8. L'ampoule clignotera et vous confirmerez alors qu'il s'agit de la bonne ampoule.

9. Ensuite, vous pouvez définir l'emplacement par rapport au téléviseur et la luminosité.

10. Répétez l'opération pour toutes les lumières Hue supplémentaires.

La configuration est importante, car vous devez indiquer au téléviseur où se trouvent les lumières par rapport à l'image principale afin qu'il puisse faire correspondre les couleurs. La luminosité signifie également que vous pouvez avoir un effet plus subtil plus loin du téléviseur afin de ne pas être ébloui par les lumières ailleurs dans la pièce.

Il est possible d'utiliser Ambilight + Hue mais aussi de faire fonctionner Hue indépendamment. Lorsque vous regardez dans l'application Hue, vous verrez que ces ampoules sont étiquetées comme « synchronisées » - elles sont donc contrôlées par autre chose (dans ce cas, le téléviseur), lorsque le téléviseur est allumé.

Mais lorsque le téléviseur est éteint, ces ampoules sont à nouveau relâchées pour fonctionner normalement.

Cela signifie que vous pouvez toujours avoir une configuration Hue dans une pièce sans qu'elle soit limitée par le téléviseur lorsque le téléviseur est éteint. Par exemple, si vous avez Hue dans votre salon, vous pouvez allumer ce groupe et il fonctionnera normalement - ce n'est que lorsque vous allumez le téléviseur Ambilight que ces ampoules seront alors prises en charge par le téléviseur.

Vous pouvez facilement avoir des ampoules qui ne fonctionnent qu'avec Ambilight, laissant l'éclairage de la pièce séparé - et cela est facile à contrôler via l'application Hue et la configuration que nous avons détaillée ci-dessus à partir d'un téléviseur Philips Ambilight.

