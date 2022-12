EE Pocket-lint Awards 2022 : Appareil de maison intelligente de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le secteur de la maison intelligente a connu de belles avancées ces dernières années, et notamment plus récemment avec le lancement de Matter, qui devrait permettre aux appareils - quelle que soit leur marque - de mieux fonctionner ensemble.

La catégorie des appareils domestiques intelligents des EE Pocket-lint Awards 2022 est donc difficile. Vous avez bien sûr de nouveaux appareils qui ont été lancés et qui sont excellents, mais vous avez aussi des appareils domestiques intelligents qui existent depuis des années et qui s'améliorent continuellement grâce à de nouvelles fonctionnalités logicielles et à la compatibilité.

Il y a aussi tout ce qui va des ampoules intelligentes aux aspirateurs robots, c'est donc une catégorie très large par rapport aux autres et les nominations dans la catégorie des appareils domestiques intelligents pour 2022 étaient exceptionnelles. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant.

Appareil pour maison intelligente de l'année : Philips Hue

Philips Hue n'est peut-être pas une nouvelle plateforme, mais elle s'enrichit continuellement de produits fabuleux et, en ce qui concerne l'éclairage intelligent de la maison, elle joue dans une toute autre catégorie que ses concurrents. L'étendue du choix disponible, associée à la pléthore de fonctionnalités offertes, fait de Philips Hue le digne vainqueur de cette catégorie - une fois de plus. Il a également gagné l'année dernière.

Philips Hue est loin d'être l'éclairage intelligent le moins cher du marché, mais il est très performant. Le pont Philips Hue est également compatible avec Matter, ce qui signifie que toutes les ampoules et tous les accessoires le sont aussi, ce qui permet de préparer l'avenir de votre maison et de l'éclairer.

Hautement recommandé : Amazon Echo Dot (5e génération)

L'Amazon Echo Dot (5ème génération) remporte la mention "très bien" au concours Pocket-lint de cette année. Il s'agit d'un fantastique point d'entrée dans le système Alexa, offrant toutes les mêmes fonctionnalités que ses frères et sœurs plus grands et plus chers, mais avec un nouveau haut-parleur amélioré qui signifie qu'il sonne mieux que jamais.

Il a peut-être été battu à la première place par Philips Hue, mais l'Amazon Echo Dot (5e génération) est un appareil intelligent pour la maison vraiment brillant et nous le recommandons sans réserve à tous ceux qui cherchent un petit Echo.

Le meilleur des autres

Philips Hue a remporté la couronne et l'Amazon Echo Dot (5ème génération) est arrivé en deuxième position dans cette catégorie, mais n'oublions pas les autres candidats vraiment excellents. L'Arlo Pro 4 est une caméra solide offrant d'excellentes performances et une approche très flexible, tandis que la Google Nest Cam with Floodlight vous offre à la fois la sécurité et l'éclairage dans un ensemble très joli par rapport aux offres traditionnelles.

L'iRobot Roomba J7+ est un excellent aspirateur robot. Il offre des performances de nettoyage étonnantes, ainsi que des fonctionnalités intéressantes qui en font un robot qui fonctionne tout simplement, tandis que la sonnette vidéo Ring 4 est une option vraiment fantastique pour n'importe quelle porte d'entrée et offre plus qu'assez pour justifier son choix par rapport au modèle d'entrée de gamme.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Britta O'Boyle.