Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le système d'éclairage Philips Hue sera bientôt compatible avec Matter, grâce au support ajouté au pont Hue par une mise à jour logicielle prévue pour le début de l'année prochaine.

Cela signifie que vos ampoules et accessoires Hue fonctionneront bientôt de manière transparente avec d'autres produits de maison intelligente Matter de plusieurs fabricants, à quelques exceptions près. Le boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play et le cadran de l'interrupteur Philips Hue Tap Dial ne prendront pas en charge la dernière version de la norme Matter, mais pourraient adopter une variante ultérieure à l'avenir.

Cependant, ils fonctionneront toujours avec le reste de vos produits Philips Hue. C'est juste qu'ils pourraient être plus délicats à faire fonctionner avec certains appareils tiers.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le pont Hue est d'ores et déjà certifié Matter, tandis que le correctif logiciel arrivera au premier trimestre 2023. Les consommateurs ne devraient pas avoir à faire grand-chose après la mise à jour - surtout si vous utilisez l'App Hue, les intégrations Google et Amazon - même s'ils devront réinitialiser leur système pour le connecter via Matter au HomeKit d'Apple.

La prise en charge de Matter permettra à Hue de fonctionner avec de nombreux systèmes qu'il ne connaît pas actuellement. Par exemple, vous pourrez modifier l'ambiance de votre éclairage en fonction de la lecture de Spotify.

La nouvelle norme a été signée par des entreprises de tout le spectre de la maison intelligente et connectée et, en unifiant la connexion, elle pourrait rendre la communication entre tous vos appareils intelligents beaucoup moins pénible.

Écrit par Rik Henderson.