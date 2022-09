Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Philips Hue a fait une série d'annonces lors du salon technologique IFA de Berlin, notamment de nouvelles ampoules sous la forme d'ampoules Lightguide et d'ampoules à filament.

Les ampoules Lightguide sont conçues pour être une pièce maîtresse et se déclinent en trois formes : grand globe, ellipse et triangulaire. Elles sont toutes trois dotées d'un tube intérieur distinctif qui diffuse la lumière dans n'importe quelle couleur et d'une finition en verre réfléchissant.

Chacune des ampoules Lightguide offre une luminosité allant jusqu'à 500 lumens, avec possibilité de gradation jusqu'à 0,2 %, et elles sont compatibles avec les autres ampoules et fonctions Philips Hue, y compris Scenes. Elles sont équipées d'un raccord edison, mais il existe également un pendentif avec un cordon en tissu disponible en noir et en blanc, conçu pour compléter les ampoules.

L'ampoule Filament Candle est de même conception que l'ampoule Filament Candle actuelle, mais elle est désormais proposée en ambiance blanche, ce qui signifie qu'il est possible de choisir parmi des milliers de nuances de lumière chaude à froide graduable.

Les ampoules Philips Hue Lightguide seront disponibles au Royaume-Uni à partir du quatrième trimestre et coûteront entre 74,99 £ et 89,99 £. Les cordons de suspension Lightguide coûteront 49,99 £.

L'ampoule Philips Hue Filament Candle en White Ambience sera disponible à partir du 13 septembre au Royaume-Uni et coûtera 39,99 £ pour une ampoule ou 59,99 £ pour un pack de deux.

Écrit par Britta O'Boyle.