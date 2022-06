Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Signify a annoncé plusieurs nouveaux produits et fonctionnalités pour la gamme Philips Hue.

Parmi les nouveautés, on trouve deux premières pour la marque d'éclairage intelligent : une lampe de table portable et un système d'éclairage sur rail entièrement personnalisable.

La lampe de table Philips Hue Go est conçue pour être placée et déplacée partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est dotée d'une poignée en silicone et offre jusqu'à 48 heures d'autonomie entre deux charges.

Elle est également livrée avec une base de chargement et il est possible de faire défiler différentes ambiances lumineuses prédéfinies en utilisant simplement le bouton de la lampe.

Elle sera disponible à la fin de l'été au Royaume-Uni, au prix de 129,99 £.

Le système d'éclairage sur rail Philips Hue Perifo est une nouvelle gamme de la marque. Il se compose de rails individuels qui s'emboîtent pour former un rail cutomissible qui peut être fixé au plafond ou au mur. Vous pouvez ensuite encliqueter vos lampes intelligentes dans le rail aménagé, pour les positionner comme vous le souhaitez - qu'il s'agisse de spots, de pendentifs, de barres lumineuses ou de tubes lumineux.

Le rail est proposé à partir de 44,99 £, le bloc d'alimentation est disponible pour 84,99 £ et les luminaires compatibles avec Perifo vont de 99,99 £ à 259,99 £. Le système sortira également à la fin de l'été.

Pour aller avec ces produits et les ampoules et systèmes d'éclairage Philips Hue existants, un nouveau commutateur à cadran Hue Tap est disponible dès maintenant pour 44,99 £. Il comporte quatre boutons permettant de contrôler jusqu'à trois pièces ou zones de la maison. Une fonction de contrôle de la gradation est disponible, la vitesse à laquelle vous tournez le cadran ajustant respectivement l'éclairage,

Deux autres lampes Hue Signe (non portables) en chêne sont également disponibles, l'une pour une table, l'autre pour le sol. L'application Philips Hue propose un nouveau style de réveil "Sunrise".

Celui-ci passe d'une lumière bleue à une lumière orange douce pour vous réveiller calmement le matin.

Enfin, l'application Hue est désormais dotée d'un mode démo permettant aux clients potentiels d'essayer certaines de ses fonctions avant d'ajouter une solution Hue à leur maison.

Écrit par Rik Henderson.