(Pocket-lint) - La société mère de la gamme d'éclairage intelligent Philips Hue , Signify, a annoncé quatre nouvelles solutions extérieures pour améliorer votre conduite ou votre jardin.

Trois appliques murales et une borne sont disponibles dès maintenant ou à partir du 8 février, selon le modèle, et à partir de 79,99 £.

Toute nouvelle dans la gamme est l'applique murale Philips Hue Inara Filament. Il apporte l'ampoule de style filament de l'intérieur à l'extérieur, dans une forme de lanterne classique. L'ampoule émet une lumière blanche chaude et est dimmable.

Il sera disponible à partir de février au Royaume-Uni, au prix de 89,99 £.

Il existe également une nouvelle version de l'applique murale Philips Hue Lucca, qui est désormais livrée avec des LED colorées (elle était auparavant disponible en blanc). Il coûte 79,99 £ et est disponible dès maintenant.

L'applique murale Philips Hue Resonate offre un look plus moderne à l'Inara et projette une lumière blanche ou colorée de haut en bas à partir de son boîtier central.

Il est disponible au Royaume-Uni maintenant pour 129,99 £.

Et enfin, la Philips Hue Calla Bollard est une solution d'éclairage au sol pour les jardins avant ou arrière et est désormais livrée avec une construction en acier inoxydable. Chacun mesure un peu plus de 25 cm de haut.

Il coûtera 119,99 £ lorsqu'il arrivera dans les magasins le 8 février.

En plus des nouvelles options d'éclairage, l'application Philips Hue recevra bientôt quelques ajouts - les modes bougie et cheminée. Ceux-ci scintilleront et brilleront doucement pour créer des ambiances plus romantiques.

Écrit par Rik Henderson.