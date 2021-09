Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Philips Hue, via sa société mère Signify, a dévoilé les principaux ajouts à sa gamme pour cet automne ainsi que quelques modifications bienvenues à ses applications et services, dans le cadre de ce qui serait normalement un événement IFA.

Le plus grand changement pour les utilisateurs Hue existants, à condition quils aient un pont Hue et quils nutilisent pas seulement des connexions Bluetooth pour contrôler leurs lumières, est un nouveau partenariat avec Spotify. Cela vous permettra de configurer facilement la synchronisation de la lumière entre votre maison intelligente et votre musique.

Dans le premier cas, la nouvelle intégration fonctionnera aujourdhui pour les utilisateurs de lapplication Philips Hue 4, avant quelle ne devienne largement disponible pour tous en octobre, et elle rend un processus auparavant fastidieux super facile, vous donnant de grandes impulsions déclairage dambiance si vous avez une gamme particulièrement large dampoules - bien que cela ne fonctionne quavec des ampoules de couleur, pas avec des modèles dambiance blancs.

Une autre mise à jour logicielle rend vos scènes personnalisées un peu plus impressionnantes en leur ajoutant du dynamisme, en permettant à léclairage de passer automatiquement sur de longues périodes de temps - parfait pour sajuster pendant une journée de travail et plus facile à configurer quune routine personnalisée.

Il existe également une multitude de nouveaux produits déclairage, y compris un nouveau tube de lumière dégradé Philips Hue Play conçu pour sasseoir au-dessus ou en dessous de votre téléviseur pour un éclairage synchronisé sur le mur derrière lui, et de toutes nouvelles révisions de lampoule à filament populaire des options qui proposent désormais des modes dambiance blanche pour vous permettre de choisir lintensité et la tonalité de leur lumière.

Pour toutes ses ampoules dambiance blanches et blanches, en fait, de nouvelles options de 1100 et 1600 lumens ont été ajoutées pour vous permettre dobtenir des lumières plus vives si vous en avez besoin, élargissant encore leur utilité potentielle.