Lapplication Philips Hue 4.0 est sortie, reconstruite à partir de zéro

(Pocket-lint) - Philips Hue a mis à jour son application mobile pour faciliter le contrôle de votre éclairage intelligent.

Disponible à partir daujourdhui, le 3 juin, et déployée dans le monde entier au cours de la semaine prochaine, l application Philips Hue 4.0 ajoute plus de 100 nouvelles fonctionnalités ou modifications. Il a également un design raffiné et rend de nombreux paramètres populaires plus rapides et plus faciles daccès.

Lapplication a été reconstruite "à partir de zéro", a déclaré Pocket-lint lors dune présentation aux médias.

Il a un aspect plus volumineux et plus facile à voir avec de nouvelles touches, notamment des barres de couleur de la pièce sur lécran daccueil qui sassombrissent ou deviennent plus lumineuses en fonction de léclairage réel de votre pièce.

Lapplication est plus rapide, donc si vous modifiez votre éclairage à laide dun appareil séparé, il affichera instantanément les changements sur lapplication également - plutôt quavec 10 à 20 secondes de retard, comme auparavant.

Il y a un nouveau bouton contextuel sur tous les écrans qui fera apparaître un menu pour vous permettre de trier et de créer des zones plus facilement. De plus, les scènes et les lumières sont désormais affichées sur la même page de vignettes pour placer les commandes au premier plan sans que vous ayez à parcourir différents onglets ou menus.

Une nouvelle fonctionnalité majeure sajoute à la fonctionnalité home & away introduite avec la dernière génération. Vous pouvez désormais avoir des paramètres de clôture géographique basés sur plusieurs utilisateurs, de sorte que les lumières ne changent pas ou ne séteignent pas lorsque le titulaire du compte principal quitte la zone. Il recherche désormais dautres utilisateurs encore dans la clôture géographique.

Enfin, un mode de configuration de divertissement a été ajouté qui vous donne un meilleur contrôle global de léclairage dune pièce entière, avec des options de hauteur pour changer les teintes de vos ampoules en fonction dun simple glissement de doigt.

La nouvelle version de lapplication Philips Hue est désormais disponible pour iOS et Android, même si la mise à jour peut prendre une semaine dans votre région.

Écrit par Rik Henderson.