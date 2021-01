Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le seigneur Philips Hue Signify a annoncé le lancement prochain dun support pour interrupteur mural, permettant aux utilisateurs de transformer nimporte quel interrupteur déclairage en un interrupteur vraiment intelligent, plutôt que lampoule.

Lappareil résout lun des problèmes les plus anciens de léclairage intelligent: cest-à-dire que si vous installez une ampoule intelligente dans un luminaire contrôlé par un interrupteur `` muet , la désactivation dudit interrupteur coupe effectivement le signal et lélément intelligent est perdu. Le dernier gadget de Hue sattaque à ce problème basique mais paralysant à la source, transformant le réceptacle en un interrupteur intelligent câblé qui peut toujours gérer les scènes et les commandes, quil soit techniquement `` éteint ou `` activé .

Le support pour interrupteur mural ne rendra malheureusement pas vos ampoules ordinaires intelligentes - et, par conséquent, agit légèrement différemment de la solution de contournement que de nombreuses personnes utilisent avec des prises intelligentes pour contrôler léclairage muet - mais il fonctionnera avec les appareils Hue.

Il fonctionnera également pendant longtemps, alimenté par une batterie qui dure environ cinq ans, selon Signify. Cependant, étant donné que vous devrez sortir votre tournevis et le remplacer manuellement après cette période, la nature de longue durée du commutateur est à peu près une nécessité.

Lappareil à économie de lumière coûtera 39,95 $ / 39,95 £ lors de son lancement en Europe ce printemps, avant de sortir aux États-Unis au cours de lété. Vous pouvez également doubler et récupérer un pack de deux pour un tarif légèrement réduit de 70 $ / 70 £.

La société a également trouvé le temps dannoncer quelques appareils supplémentaires, bien quils soient certes moins révolutionnaires.

Il y a maintenant une autre fonctionnalité déclairage extérieur à considérer de Hue, lAmarant (169,99 $ / 149,99 £), qui peut être installée sur le côté dune maison, dune haie, dune clôture ou dun chemin. Il sagit essentiellement dune version surdimensionnée de la barre de lecture Philips Hue, mesurant 31 pouces et atteignant au maximum 1400 lumens. Il est maintenant disponible à lachat en Europe, mais ceux aux États-Unis devront attendre mars.

Linterrupteur gradateur Philips Hue a également été légèrement modifié. Lappareil, que les utilisateurs peuvent monter sur le mur avec une bande adhésive et retirer également le module de commande pour un contrôle manuel, na subi aucun changement fonctionnel, mais la forme a été quelque peu affinée. Cest aussi moins cher, du moins en Europe, passant de 24,99 £ à 19,99 £, où il sera lancé le 26 janvier avant un lancement le 23 février à travers létang.

Écrit par Conor Allison.