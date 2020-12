Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le blog sur léclairage intelligent, HueBlog, a révélé les premiers détails dun gradateur Philips Hue mis à jour, qui devrait arriver en janvier 2021.

En tant quutilisateurs avides déclairage intelligent Philips Hue, nous avons une abondance de gradateurs installés, de sorte que la perspective dun nouveau design a piqué notre intérêt.

Cependant, le variateur 2021 nest pas particulièrement différent de la génération actuelle. Comme vous pouvez le voir sur les photos divulguées, la conception à quatre boutons précédente - allumer / augmenter la luminosité / réduire la luminosité / désactiver - deviendra une conception à trois boutons, avec marche / arrêt en un, avec une bascule de luminosité haut / bas ci-dessous.

On dit que le nouveau bouton marche / arrêt est en retrait pour faciliter sa localisation dans lobscurité, ce qui est une décision judicieuse. Cependant, le bouton darrêt de la génération actuelle disparaît à la place dune grande zone de marque Hue - qui, compte tenu de son emplacement dans la maison, semble excessive à nos yeux.

Ce que nous aimerions le plus voir un changement, cependant, concerne le logiciel. À lheure actuelle, un gradateur peut se voir attribuer cinq fonctions, qui peuvent être cyclées à laide du bouton marche, mais nous ne pouvons pas voir comment cela sera possible avec un interrupteur marche / arrêt tout-en-un. À moins que la zone de marque Hue ne se révèle être un quatrième bouton programmable pour les routines et les préréglages - ce qui serait une bonne idée.

Selon la rumeur, le nouveau gradateur Philips Hue arrivera au cours du CES 2021 début janvier. Sil y aura plus de produits déclairage pour laccompagner, nous devrons attendre et voir.

Écrit par Mike Lowe.