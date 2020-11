Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Black Friday est peut-être la lumière de votre vie, mais ceux qui ont besoin dune source supplémentaire peuvent actuellement acheter le kit de démarrage Philips Hue sur Amazon à un tarif extrêmement réduit.

Au Royaume-Uni, le prix est tombé à 89,99 £ , contre 149,99 £, ce qui vous donne trois ampoules et le pont Philips Hue. Cette économie de 60 £ est disponible sur les packages B22 Bayonet et E27 Edison, vous donnant tout ce dont vous avez besoin pour démarrer avec le système déclairage intelligent.

De nombreux kits de démarrage Hue sont disponibles pour correspondre à vos luminaires, mais cet ensemble particulier vous permet dexplorer à la fois une gamme de blancs et de couleurs, ainsi que de les associer à Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit.

Cest vraiment le moyen le plus simple et le plus rentable de commencer, étant donné quune seule ampoule de ce paquet vous coûtera généralement 49,99 £, et une paire vous coûtera quand même 84,99 £. Ainsi, alors que le forfait ne peut être réduit que de 60 £, cest en fait plus que si vous ajoutiez ces ampoules et le pont Hue au fil du temps.

Comme cest le cas avec à peu près toutes les transactions, il ny a aucune indication de la durée de léconomie. Le fait quAmazon ait qualifié cela daccord Black Friday dédié laisse entendre quil pourrait durer pendant toute la période de vente, mais nous recommandons toujours de profiter de bonnes affaires sans équivoque comme celle-ci et déviter toute déception.

Écrit par Conor Allison.