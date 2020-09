Philips Hue présente Play Gradient Lightstrip, une sorte dAmbilight à faire soi-même

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Philips Hue a dévoilé une nouvelle collection dampoules et de lampes connectées intelligentes pour compléter sa gamme déjà large de produits. Le gros point de discussion, cependant, est la bande lumineuse dégradée Philips Hue Play.

Bien que techniquement ce ne soit pas Ambilight - une technologie déclairage ambiant réactif ajoutée aux téléviseurs phares de Philips - la façon la plus simple de penser à cela est comme un ensemble Ambilight que vous collez sur votre propre téléviseur.

Philips Hue a déclaré que la technologie passionnante de cette bande lumineuse était lélément «dégradé». Cela signifie que chaque «pixel» ou LED individuel peut avoir une couleur différente qui lui est attribuée, permettant des dégradés lisses entre les couleurs.

Si vous le connectez à la boîte de synchronisation de Philips Hue et que vous le branchez sur votre téléviseur, votre console et / ou votre décodeur, le Gradient Lightstrip réagira aux couleurs de lécran.

Vous pouvez également lajouter à votre configuration Philips Hue existante et ajouter à leffet en le regroupant avec des ampoules et lampes Hue supplémentaires. De cette façon, il peut faire partie dune ambiance cohérente dans toute la pièce.

La bande lumineuse dégradée est conçue de manière à maximiser la lumière projetée sur un mur derrière le téléviseur, de sorte que les lumières sont inclinées à un angle de 45 degrés par rapport à larrière du téléviseur et la méthode de montage est conçue spécifiquement pour sadapter sur un Téléviseur, avec les clips noirs se fondant dans le plastique noir de la plupart des téléviseurs.

Il sera disponible en octobre pour les téléviseurs de 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces, avec des prix commençant à 159 £ / 179 € et augmentant progressivement pour les plus grands ensembles.

Bien que Philips Hue nait pas dit explicitement sur quels produits il utiliserait cette technologie de dégradé à lavenir, il y a un sentiment que je pourrais lutiliser plus que de simples bandes de rétroéclairage pour offrir un éclairage de couleur dégradé plus personnalisable dans toute la maison.

Bien entendu, la bande lumineuse nétait pas le seul produit annoncé par lentreprise. Il existe une toute nouvelle version de lIris, qui est une lampe autonome conçue pour être une caractéristique attrayante dans une pièce ainsi que pour enduire un mur de lumière.

Sa base transparente laisse passer une lumière subtile sur la surface sur laquelle elle se trouve, tandis que les séries limitées avec des couleurs métalliques ajouteront un attrait esthétique, qui nest pas proposé par de nombreux autres fabricants de lampes intelligentes.

Il y a aussi la grande suspension Ensis qui est une longue bande lumineuse suspendue au plafond, conçue pour éclairer une table de salle à manger, mais comportant deux panneaux lumineux contrôlables.

Le haut - pour éclairer le plafond - et le bas - pour éclairer la table - peuvent chacun être réglés sur des couleurs et des luminosités différentes.

Philips Hue élargit également sa gamme dampoules à filament daspect classique pour inclure une ampoule de style Edison plus grande et une grande ampoule en forme de globe. Dautres ampoules plus anciennes sont mises à jour pour offrir une prise en charge Bluetooth.

La nouvelle gamme dampoules et de lampes sera disponible dans toute lEurope à partir de début octobre, avec des prix variant selon que vous optez pour des ampoules simples ou des lampes à allumage complet ou des suspensions.

Ce nest pas seulement la mise à jour des lumières. Philips a annoncé un nouveau partenariat avec les serrures intelligentes August / Yale, afin que vous puissiez automatiser les routines qui sont activées simplement en verrouillant ou en déverrouillant votre porte dentrée. Ainsi, vous pouvez éteindre toutes les lumières ou passer en mode `` loin simplement en quittant la maison le matin.

Écrit par Cam Bunton.