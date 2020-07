Offres groupées Philips Hue disponibles avec 25% de réduction dès maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous sommes vraiment au cœur de la saison des ventes et il y en a beaucoup si vous cherchez à rendre votre éclairage domestique plus intelligent.

Philips Hue a plusieurs bonnes affaires sur sa boutique en ligne au Royaume-Uni, avec plusieurs faisceaux déclairage disponibles à 25% de réduction.

Par exemple, vous pouvez obtenir le pack de projecteurs dextérieur de lentreprise, le kit de base Hue Lily, ainsi quune applique murale Impress pour seulement 296,24 £. Comme il en coûte généralement 394,98 £ pour les acheter séparément, cela représente une réduction de plus de 98 £.

Si vous aimez le kit de base Hue Lily plus une extension Lily XL plus grande, cela vous coûtera désormais 303,74 £, plutôt que 404,98 £, soit plus de 111 £ de réduction.

Il existe également un accord pour léclairage intérieur, avec un ensemble Philips Hue Play, contenant un double pack de Hue Play Light Bar plus une barre supplémentaire dans un pack dextension, pour seulement 131,24 £. Cela permet dagrandir votre salle de jeu ou votre zone en ajoutant des lumières colorées qui modifient lambiance de la pièce pour correspondre à laction à lécran (tant que vous avez un système compatible).

En plus des offres sur le site Web officiel de Philips Hue au Royaume-Uni, vous pouvez également obtenir des offres sur léclairage Hue chez dautres détaillants cet été, y compris Amazon: économisez 11% sur les kits de démarrage Philips Hue sur Amazon UK .