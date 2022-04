Nanoleaf fonctionne désormais aussi avec votre bureau Secretlab

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes un joueur et un fan des produits d'éclairage de Nanoleaf, il y a de fortes chances que vous aimiez un peu d'éclairage RVB diffus dans votre espace de jeu.

Nous avons déjà parlé de l'ajout d'un éclairage RVB contrôlable et intéressant à votre espace de jeu, mais Secretlab et Nanoleaf se sont associés pour renforcer encore plus votre immersion.

Les sociétés ont annoncé la bande de LED diffusées MAGRGB. Il s'agit d'un kit comprenant 123 LED RVB adressables individuellement, emballées dans un boîtier diffus pour un éclairage homogène de votre bureau.

MAGRGB fait partie d'un écosystème magnétique modulaire en pleine expansion, construit autour du Secretlab MAGNUS Metal Desk. Grâce à sa base magnétique intégrée, ce kit d'éclairage peut être fixé et intégré de manière transparente au bureau pour le mettre à niveau. C'est l'idéal si vous souhaitez renforcer votre immersion ou ajouter un éclairage d'appoint à votre bureau de jeu.

La bande d'éclairage MAGRGB comporte quatre préréglages d'éclairage uniques, mais aussi plus de 16 millions d'options de couleurs vives et peut être intégrée de manière transparente au système d'éclairage de Nanoleaf. En effet, MAGRGB fonctionne avec les différents produits d'éclairage de Nanoleaf, notamment les panneaux lumineux Shapes, les barres lumineuses Lines et la bande lumineuse Bulb & Lightstrip d'Essential.

Cela signifie que vous pouvez synchroniser l'éclairage de vos panneaux et de votre bureau et même utiliser des scènes d'éclairage personnalisées pour améliorer l'immersion dans le jeu.

Les lumières sont également contrôlables, les programmes étant configurés via l'application Apple Home ou Google Home. Rendez-vous sur le site de Secretlab pour en savoir plus.

Meilleures offres Ring : trouvez des offres pas chères sur les sonnettes et caméras Ring Par Conor Allison · 28 Avril 2022

Écrit par Adrian Willings.