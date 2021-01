La prochaine entreprise de Carl Pei nest rien

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Carl Pei a enfin annoncé quelle sera sa prochaine aventure. La prochaine société du co-fondateur de OnePlus sappelle Nothing. Pas vraiment.

Lancienne figure de proue de OnePlus a révélé que lidée derrière le nom de la marque et sa philosophie est de créer une technologie qui se fond presque invisiblement dans nos vies et ne nous gêne pas. Doù le surnom de Nothing.

«Nous pensons que la meilleure technologie est belle, mais naturelle et intuitive à utiliser. Lorsquelle est suffisamment avancée, elle doit disparaître en arrière-plan et ne ressembler à rien. »

Nous sommes sûrs que cela ne signifie pas des produits qui sont littéralement invisibles, mais plutôt des appareils faciles à utiliser qui ne sont ni encombrants ni frustrants.

Le seul ingrédient clé qui manque à lannonce - comme la révélé The Verge - est exactement ce que Carl Pei a lintention de lancer sous cette nouvelle marque grand public. Rien na littéralement rien annoncé.

Tout ce que nous savons, cest quil y aura des "appareils intelligents" et que le fabricant commencera par des "catégories plus simples", ce qui ne signifie probablement pas des smartphones et des téléviseurs compliqués.

Dans une interview précédente, Pei a mentionné spécifiquement les produits audio et la musique, donnant limpression que les premiers produits peuvent être des écouteurs et des écouteurs, mais rien na été spécifiquement mentionné dans lannonce de presse daujourdhui.

Il prévoit de vendre du matériel, cest sûr, et dans son entretien avec The Verge, Pei a déclaré que la société gagnerait probablement de largent à la fois avec du matériel et des logiciels à lavenir.

Le matériel comprendra dès le début des composants «sur mesure» et aidera la marque à se distinguer de ses concurrents afin que leurs produits se démarquent de la foule. Nous devrions probablement lire cela comme suit: vous ne les confondrez pas avec les AirPods.

Les premiers produits Nothing arriveront sur les tablettes au premier semestre de cette année, nous aurons donc probablement une image plus claire de ce quest exactement Nothing dans les prochains mois.

Écrit par Cam Bunton.