(Pocket-lint) - Nokia a fait une entrée surprise dans la maison intelligente, en sassociant à SmartLabs pour lancer une gamme de produits d éclairage intelligents.

Au lieu de litinéraire typique des ampoules, des bandes lumineuses et des lumières dextérieur, le géant finlandais se concentre plutôt sur le noyau - un ensemble d interrupteurs déclairage intelligents qui transformeront vos luminaires existants de ordinaires en connectés.

Avec la nouvelle gamme Nokia Smart Lighting comprenant une palette et un gradateur, un clavier multifonctionnel à quatre boutons, une prise et un pont, les utilisateurs sont libres de transformer lensemble de leur configuration déclairage.

Naturellement, une fois lun de ces commutateurs intelligents configuré, un contrôle sera également disponible via lapplication Nokia Smart Lighting. Et afin de boucler la boucle intelligente, la compatibilité avec Alexa et Google Assistant est également disponible.

Selon Nokia, il y a quelque chose dans la gamme pour remplacer tous les types dinterrupteurs - donc, quil sagisse dun interrupteur de salon unipolaire, dune paire de lampes de chambre enfichables ou dun interrupteur de couloir à quatre pôles, vous êtes couvert.

Ce qui est particulièrement remarquable à propos du système Nokia Smart Lighting, cest quil est capable, grâce à SmartLabs, de fonctionner sur un réseau à double maille. En utilisant des connexions radiofréquence et CPL pour aider à alimenter les commutateurs même lorsque le Wi-Fi est en panne (ou si linterrupteur dalimentation est éteint), cela devrait se traduire par des connexions beaucoup plus cohérentes et fiables.

Lajout du pont déclairage intelligent Nokia disponible offre également à lutilisateur un meilleur contrôle hors ligne.

Étant donné que la gamme est chère, cependant - avec les quatre commutateurs intelligents, claviers et prises allant de 54,99 $ à 59,99 $ - il serait peut-être préférable déconomiser votre argent à moins que vous nayez vraiment envie des fonctionnalités du pont.

La gamme est désormais disponible sur le site de Nokia . Malheureusement, il ny a pas encore de mot sur la sortie internationale, mais, étant donné quil sagit dune toute nouvelle entreprise pour la société, ce nest pas tout à fait surprenant.

Si la gamme commence à connaître du succès, nous sommes sûrs quil ne faudra pas longtemps avant de pouvoir tester la contribution unique de Nokia à la maison intelligente.