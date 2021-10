Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netgear a dévoilé le tout premier système de routeur maillé Wi-Fi 6E de la société, et il coûtera 1 500 $ aux États-Unis avant de finalement arriver au Royaume-Uni lors de son lancement plus tard cette année.

Le système est livré avec un routeur principal avec deux satellites supplémentaires afin que vous puissiez étendre complètement votre couverture à travers votre maison - cest le but dun réseau maillé, après tout.

Si vous vivez par hasard dans un manoir absolu ou si vous souhaitez simplement disposer du réseau Wi-Fi le plus puissant possible, vous pouvez acheter des satellites supplémentaires à 600 $ chacun pour étendre encore plus votre couverture.

En ce qui concerne les spécifications principales, outre la prise en charge du Wi-Fi 6E, Netgear promet les radios les plus avancées sur le plan technologique à 2,4 GHz, 5 GHz et bien sûr 6 GHz qui, selon la société, offriront « des vitesses accrues jusquà 30 % avec la série Orbi RBKE960. en raison de la conception améliorée de la radio WiFi et de lantenne du système ».

Cela signifie que même vos appareils 2,4 GHz et 5 GHz plus anciens et moins avancés verront toujours de sérieuses augmentations de vitesse. Et cela vient à côté du fait que tout lintérêt de ces routeurs Wi-Fi 6E plus avancés est quau lieu des systèmes traditionnels exécutant deux réseaux - un 2,4 GHz et un 5 GHz - lOrbi diffuse 16 flux Wi-Fi.

Il existe une bande dédiée de 2,4 GHz conçue pour se connecter exclusivement aux appareils domestiques intelligents, tandis quune autre bande de 5 GHz est épinglée pour agir uniquement comme un communicateur entre le routeur principal et ses satellites associés.

Netgear promet une prise en charge sans fil jusquà 10 Gbps, mais en fin de compte, ce nest au mieux quune fonctionnalité à lépreuve du temps, étant donné que laccès à une connexion proche de 10 Gbps à partir dun fournisseur daccès Internet est pratiquement impossible à trouver.

Et enfin, presque comiquement, Netgear propose lOrbi dans une option de couleur "édition limitée" - le noir.

LOrbi est disponible en pré-commande sur le site Web de Netgear aux États-Unis et sera bientôt disponible en pré-commande au Royaume-Uni.

