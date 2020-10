Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Arlo de Netgear se trouve au sommet de la liste en ce qui concerne les caméras de sécurité intelligentes pour votre maison - et maintenant son produit phare Pro 3 bénéficie dune réduction époustouflante de 25% dans le cadre dun accord précoce du Black Friday.

Un certain nombre de la gamme sont à prix réduit, mais loffre la plus notable est le kit à quatre caméras - disponible pour 674,99 £ , soit une économie massive de 225 £.

Alors, quobtenez-vous exactement pour votre argent? Eh bien, comme les prix lindiquent, les équipements Arlo ne sont pas bon marché. Pour les dépenses, cependant, vous obtenez dexcellentes performances: enregistrement et streaming vidéo HDR 2K, alertes de détection, audio bidirectionnel, vision nocturne et suffisamment de caméras pour diffuser à lintérieur et à lextérieur de votre maison.

Si la configuration à quatre caméras est un peu trop raide pour vous, ou si vous navez tout simplement pas besoin de ce type de couverture de sécurité, gardez à lesprit que le reste de la gamme Pro 3 est également à gagner à un rythme limité. Le kit à deux caméras, généralement disponible pour 549,99 £, a vu son prix réduit à 409,99 £ .

Il sagit dune excellente offre à durée limitée, quelle que soit la variante de lArlo Pro 3 qui vous intéresse, et il est probable que la gamme ne sera pas remise à nouveau pendant un certain temps, voire pas du tout. Si vous envisagez sérieusement daméliorer la sécurité de votre maison, il ny a jamais eu de meilleur moment pour frapper.

Écrit par Conor Allison.