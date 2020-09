La caméra Arlo Essential XL Spotlight promet 1 an dautonomie à partir dune charge complète

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Arlo est allé grand avec le dernier ajout à sa gamme, ajoutant lArlo Essential XL à son portefeuille dappareils de sécurité domestique.

La catégorie Essentiel est conçue pour se démarquer de loffre Pro, se concentrer sur lessentiel et proposer des caméras à des prix légèrement plus abordables.

La grande vente de la nouvelle caméra XL est la durée de vie de la batterie, Arlo affirmant quelle durera un an avec une seule charge. Bien sûr, il y a une mise en garde à ce sujet, car cela dépendra des paramètres que vous utilisez et de la fréquence de capture - mais si vous rechargez constamment votre caméra Arlo, le XL peut réduire de moitié le nombre de charges.

En conséquence, cet appareil photo est plus long que l appareil photo Essential Spotlight classique , mais les autres spécifications restent à peu près les mêmes: il offre une résolution de 1080p, un objectif grand angle de 103 degrés et un zoom numérique jusquà 12x.

Lutilisation dun «projecteur» à LED à lavant signifie quil peut séclairer dans lobscurité pour vous offrir une vidéo couleur la nuit, tout en offrant également une vision nocturne basée sur linfrarouge.

Il offre un son bidirectionnel pour que vous puissiez parler ou défier des intrus, tout en offrant une installation sans fil comme le reste de la famille Arlo. Il existe une option pour une connexion directe à un réseau Wi-Fi, ou cela peut se connecter à un SmartHub pour rejoindre une configuration Arlo existante .

Ce qui est surprenant à propos du nouvel Essential XL, cest quil ne coûte que 20 $ de plus que le plus petit appareil photo Essential, ce qui pourrait donc savérer être un choix populaire. Il est actuellement en pré-commande aux États-Unis, nous nous attendons à un lancement plus large au Royaume-Uni en 2021.

Écrit par Chris Hall.