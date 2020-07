Comment regarder Netflix sur votre Nest Hub et Nest Hub Max

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les écrans intelligents Nest Hub et Nest Hub Max de Google vous permettent déjà de diffuser divers services de streaming tels que Disney + et NOW TV depuis votre smartphone vers eux et à partir du 21 juillet, Netflix sera inclus dans la liste.

La compatibilité Netflix est en cours de déploiement sur Nest Hub et Nest Hub Max dans le monde entier, permettant aux utilisateurs disposant dun abonnement Netflix de lire des films, des émissions de télévision et des documentaires directement sur leur écran intelligent Nest, ainsi que de diffuser le service à partir dun smartphone.

Voici comment configurer et commencer à regarder Ozark ou The Irishman sur votre écran intelligent Nest tout en préparant le dîner.

Vous devrez vous assurer que vous disposez de la dernière version des applications Google Home, Google Assistant et Netflix pour commencer. Pour vérifier si cest le cas, accédez à lApp Store sur les appareils iOS ou au Google Play Store sur les appareils Android.

Une fois que vous êtes à jour, suivez ces étapes pour que Netflix soit opérationnel sur votre Nest Hub ou Nest Hub Max:

Liez votre compte Netflix dans lapplication Google Home ou Assistant Google (étapes ci-dessous) Dites «Ok Google, ouvre Netflix» pour faire défiler le contenu sur votre écran intelligent et lire quelque chose dun simple toucher Dites «Ok Google, fais jouer [nom de votre émission préférée sur Netflix]» pour commencer immédiatement à diffuser sur votre écran intelligent Ouvrez lapplication Netflix sur votre smartphone et appuyez sur licône de diffusion, puis sélectionnez votre écran intelligent dans la liste

Vous pouvez mettre en pause, lire ou avancer en demandant à Google, et pour ceux qui ont un Nest Hub Max, les gestes rapides fonctionneront afin que vous puissiez mettre en pause et reprendre votre visionnage Netflix en regardant votre Hub Max et en levant la main.

Pour associer votre compte Netflix à votre Nest Hub ou Nest Hub Max, suivez les étapes ci-dessous.

Ouvrez lapplication Google Home Appuyez sur Paramètres Faites défiler jusquà Vidéo dans la section Services Appuyez sur Lien sous licône Netflix Confirmer le lien du compte dans la fenêtre contextuelle Remplissez vos informations de connexion et appuyez sur Connexion et Lien Sélectionnez le profil auquel vous souhaitez associer votre écran intelligent Nest Sélectionnez Confirmer

Vous pouvez également associer votre compte Netflix à votre écran intelligent Nest à laide de lapplication Assistant Google . Pour utiliser lapplication Assistant Google, suivez les étapes ci-dessous:

Ouvrez lapplication Assistant Google Appuyez sur licône de votre compte dans le coin supérieur droit Assurez-vous que longlet Services est sélectionné Appuyez sur Vidéo et photos Suivez les étapes 4 à 8 ci-dessus.

Si vous souhaitez modifier le profil Netflix que vous avez associé à votre Nest Hub ou Nest Hub Max, suivez les étapes ci-dessous:

Ouvrez lapplication Google Home Appuyez sur Paramètres Faites défiler jusquà Vidéo dans la section Services Appuyez sur Gérer sous licône Netflix Sélectionnez Changer de profil Sélectionnez le profil Netflix que vous souhaitez modifier Sélectionnez Confirmer

Pour modifier le profil à laide de lapplication Assistant Google:

Ouvrez lapplication Assistant Google Appuyez sur licône de votre compte dans le coin supérieur droit Assurez-vous que longlet Services est sélectionné Appuyez sur Vidéo et photos Suivez les étapes 4 à 7 ci-dessus

Pour plus de conseils et astuces sur lutilisation de votre Nest Hub ou Nest Hub Max et pour en tirer le meilleur parti, consultez notre fonctionnalité de conseils et astuces Google Home .