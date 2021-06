Netatmo propose des offres Prime Day sur la plupart de sa gamme de maisons intelligentes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société de maison intelligente Netatmo propose divers produits via les offres Prime Day et nous les avons détaillés ci-dessous.

• Station météo Netatmo Smart Home - économisez 48,99 £, maintenant 101 £ : Surveillez l environnement intérieur et extérieur en temps réel. Recevez des alertes sur votre smartphone lorsque la qualité de lair se détériore et surveillez facilement les changements dans lenvironnement. Voir cette offre sur Amazon

• Caméra intérieure intelligente Netatmo - économisez 66 £, maintenant 113 £ : cette caméra est dotée dune reconnaissance faciale et peut envoyer des alertes en temps réel à votre smartphone. Voir loffre sur Amazon

• Caméra extérieure intelligente Netatmo - économisez 127 £, maintenant 192 £ : nous avons adoré cette caméra lorsque nous lavons examinée. Une caméra smarthome qui sert également de projecteur. De plus, il na pas de frais dabonnement, envoie des alertes en temps réel et peut faire la différence entre les personnes, les véhicules et les animaux. Cliquez pour voir loffre

• Détecteur de fumée intelligent Netatmo - économisez 26 £, maintenant 63,74 £ : un autre ajout brillant à votre domotique. Ce détecteur de fumée intelligent déclenche une alarme de 85 dB en cas dincendie, envoyant une notification immédiate au smartphone de lutilisateur. Il a aussi une batterie qui dure 10 ans. Voir loffre sur Amazon

Écrit par Dan Grabham. Édité par Adrian Willings.