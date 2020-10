Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netatmo a annoncé son deuxième thermostat domestique intelligent: le thermostat modulant intelligent.

Alors, en quoi celui-ci est-il différent? En un mot: le thermostat modulant est doté de la technologie OpenTherm, ce qui signifie que le système peut «ajuster la température de leau dans les circuits de chauffage pour gérer précisément la température de la maison», explique Netatmo.

Cela signifie que non seulement ce produit pour maison intelligente peut être utilisé pour contrôler votre chauffage - que ce soit automatiquement, à laide de lapplication ou via le thermostat lui-même - mais il peut également contrôler votre eau chaude. Cette dernière partie est quelque chose que le thermostat intelligent dorigine (cest-à-dire pas le modèle modulant) noffrait pas.

Cela place Netatmo sur un pied dégalité, compétitif par rapport à Nest et Tado - des entreprises qui proposent des solutions de chauffage OpenTherm depuis un certain temps (mais sans crier au label OpenTherm, car la plupart des chaudières modernes sont compatibles) - en proposant une application intelligente -Chauffage contrôlé et installation deau chaude.

En plus de la programmation, il existe une fonction Auto-Adapt qui active ou désactive le chauffage en fonction de la météo et des caractéristiques de votre maison. Et vous pouvez toujours passer outre à tout moment en utilisant le thermostat lui-même ou lapplication devrait, par exemple, vous voulez un chauffage supplémentaire.

Non seulement cela, le système peut également être étendu. Netatmo vend également des vannes de radiateur intelligentes, vous pouvez donc non seulement contrôler le chauffage de votre maison, mais vous pouvez également le contrôler par zones si vous le souhaitez. Très intelligent.

Ce thermostat est également conçu par Philippe Starck, avec quatre autocollants de couleurs différentes - bleu, orange, vert, jaune - fournis dans la boîte pour donner son propre look distinctif. Nous savons que Starck est une question de minimalisme, mais étant donné le dynamisme de la concurrence à cet égard, nous pensons que Netatmo pourrait probablement intensifier son jeu ici.

Le thermostat modulant intelligent Netatmo est disponible dès maintenant au prix de 219,99 £. Une installation professionnelle est recommandée.

Écrit par Mike Lowe.