Netatmo a annoncé une nouvelle caméra extérieure intelligente pour la maison avec une sirène pour aider les clients indésirables à distance.

La caméra extérieure intelligente Netatmo, simplement nommée, semble être une mise à jour de la présence Netatmo . Un appareil photo intelligent déjà fantastique que nous avons adoré lorsque nous lavons examiné en 2019.

Cette nouvelle caméra promet doffrir des notifications en temps réel des problèmes à la maison, ainsi que lintelligence pour distinguer les personnes, les animaux et les véhicules. Il sera en mesure de dire si une personne sapproche de la maison ou déjà dans votre jardin, si un chien est lâche ou si une voiture sest garée dans lallée.

Les utilisateurs seront ensuite notifiés via lapplication daccompagnement et ils auront alors la possibilité de vérifier les images en direct et dactiver à distance la sirène 105dB intégrée si nécessaire.

La caméra extérieure intelligente Netatmo peut être modifiée afin de ne pas vous bombarder dalertes, mais vous informe uniquement des événements importants. Vous pouvez créer des zones dalerte pour détecter les mouvements, par exemple, près dune zone importante telle quune porte, une porte ou un sentier.

Il dispose également dun appareil photo 1080p avec objectif grand angle à 100 degrés et dune portée de 20 mètres. Comme vous vous en doutez, il dispose également dune vision nocturne infrarouge pour surveiller la sécurité de votre maison la nuit. Comme la présence Netatmo, cette nouvelle caméra dispose également dune lumière intégrée afin déclairer votre propriété et dêtre utilisée pour dissuader les invités indésirables ou vous aider à vous rendre à votre porte en toute sécurité lorsque vous rentrez la nuit.

Un autre point fort de celui-ci est quil est livré sans frais dabonnement. Les images capturées sont stockées sur une carte MicroSD incluse qui est cryptée et peut être téléchargée sur Dropbox ou votre propre serveur FTP. Ajoutez une certaine compatibilité avec Apple HomeKit , Amazon Alexa et Google Home et vous avez un peu de bien à la maison intelligente.

Netatmo dit que la caméra est facile à installer et à connecter également à votre réseau Wi-Fi. Il est construit pour résister aux épreuves et aux tribulations de lextérieur avec une protection contre les intempéries et un corps haute résistance.

La caméra extérieure intelligente Netatmo sera disponible à partir du 9 juin avec deux versions disponibles. Vous pourrez acheter la version équipée dune sirène pour 319,99 £ ou sans la sirène pour 269,99 £.