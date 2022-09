Google va lancer de nouveaux appareils Nest lors de son événement Pixel 7

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Alors que tous les yeux seront rivés sur la série de téléphones phares de Google lors de l'événement de lancement du Pixel 7 en octobre, Google a déclaré que les téléphones ne seront pas les seuls produits dévoilés lors de l'annonce.

Dans sa page de présentation de l'événement, l'entreprise indique qu'elle présentera également "les derniers appareils de maison intelligente de Nest".

Compte tenu de l'utilisation du mot "présenter", nous pouvons supposer sans trop de risque qu'il s'agira de nouveaux matériels non encore annoncés et non d'un simple rafraîchissement de ses produits les plus récents.

Quant à ce que pourraient être ces nouveaux appareils Nest, nous n'en sommes pas certains. 9to5Google, qui a repéré cette phrase et l'a rapportée, suggère qu'il pourrait s'agir de plusieurs produits différents.

Cela pourrait signifier que nous verrons une sonnette Nest filaire de deuxième génération, ainsi qu'un système de maillage/routeur Nest Wifi compatible Wi-Fi 6E. En dehors de la marque Nest, il a également été suggéré que nous pourrions voir un nouveau dongle de streaming TV Chromecast HD moins cher.

Wi-Fi 6E étant la nouvelle tendance en matière de connectivité sans fil pour la maison, il est fort probable que Google ajoute cette connectivité d'avenir à la maison.

Le système maillé Eero d'Amazon l'offre déjà, et nous avons vu un certain nombre de fabricants de smartphones et d'ordinateurs portables comme Huawei et Samsung commencer à mettre en œuvre la prise en charge de cette bande Wi-Fi 6 GHz dans leurs appareils mobiles.

Jusqu'à présent, cependant, elle est accompagnée d'une taxe Wi-Fi 6E, donc si elle est lancée, nous ne serions pas surpris de voir le système Nest Wifi devenir un peu plus cher.

Écrit par Cam Bunton.