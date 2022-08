Le nouveau Nest Wifi avec support Wi-Fi 6E a été repéré dans une liste de la FCC.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Un nouveau Nest Wifi pourrait bientôt voir le jour après qu'un appareil Google prenant en charge la dernière norme Wi-Fi 6E ait été repéré dans une liste de la FCC.

Les produits apparaissent sur le site Web de la Federal Communications Commission après que leurs technologies de connectivité sans fil ont été approuvées pour une utilisation aux États-Unis. Ils sont généralement annoncés peu de temps après.

Ce dépôt particulier de Google ne mentionne pas nommément son système de réseau maillé, mais certains indicateurs suggèrent qu'il s'agit du sujet. Pour commencer, il mentionne la prise en charge de plusieurs fréquences de 6 GHz - la même collection que celle spécifiée dans la nouvelle norme Wi-Fi 6E.

Il est également doté de six antennes, ce qui est plus courant dans un appareil de type routeur que dans un téléphone, par exemple. Il y a 2 antennes bi-bande 2,4GHz / 5GHz, 2 antennes Wi-Fi Diversity 5GHz et 2 antennes bi-bande 2,4GHz / 6GHz.

Il y a quelques autres notes mineures dans les rapports de test et le point important est que tout cela a été soumis par Google. Tout cela ajoute aux rumeurs existantes qu'une mise à jour 2022 de Nest Wifi est en route, c'est certain.

Nous ne savons pas si elle apportera de nouvelles fonctionnalités supplémentaires ou si elle sera simplement une version plus rapide et plus stable du dispositif de réseau maillé. Compte tenu de la date de publication de la liste, nous ne pensons pas qu'il nous reste beaucoup de temps pour le découvrir.

Écrit par Rik Henderson.