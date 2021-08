Google annonce la nouvelle batterie Nest Cam, Nest Cam Floodlight et Nest Cam filaire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a mis à jour sa famille Nest Cam, apportant des changements radicaux pour rendre ces appareils de sécurité domestique encore plus intelligents.

En plus dune nouvelle Nest Doorbell alimentée par batterie, il y a une nouvelle Nest Cam (batterie). Comme la nouvelle sonnette, celle-ci présente lavantage dune installation facile, sans avoir besoin de percer les murs ou dinstaller à proximité dune prise de courant, car vous utilisez simplement la batterie rechargeable.

La nouvelle Nest Cam est rejointe par une nouvelle Nest Cam filaire et le nouveau Nest Cam Floodlight, qui offre un éclairage lorsquil détecte un mouvement, en plus des fonctionnalités habituelles de Nest Cam.

Tous les nouveaux produits ont été conçus pour ressembler à une famille et tous utiliseront lapplication Google Home pour les connecter et uniquement. Vous naurez quà vous connecter à votre Wi-Fi pour les faire fonctionner.

Ceux-ci sont également différents des appareils Nest précédents qui reposaient sur un abonnement Nest Aware pour vous offrir les meilleurs résultats et les rendre intelligents. Désormais, grâce à un nouveau matériel interne exécutant des algorithmes dapprentissage automatique, la détection de différents types de mouvement peut être identifiée sur les caméras elles-mêmes.

Lobjectif est de sassurer que vous nêtes alerté que des choses qui comptent, comme des personnes, des animaux ou des véhicules, plutôt quune branche ondulant au vent. Avec lidentification qui se passe sur les caméras, vous lobtenez sans abonnement.

Vous pourrez toujours vous abonner à Nest Aware - vous donnant 30 jours de mouvements enregistrés capturés dans le cloud - mais lobjectif ici était de donner une meilleure expérience prête à lemploi. Il y a aussi lajout de 2 heures denregistrement vidéo local, de sorte que si votre réseau tombe en panne, vous pouvez toujours capturer laction sur lappareil lui-même.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Comme auparavant, les caméras sintégreront au Nest Hub , vous pourrez donc les voir sur grand écran.

La Nest Cam (batterie) coûtera 179,99 £ et sera disponible à partir du 24 août, la Nest Cam Floodlight coûtera 249,99 £, tandis que la nouvelle Nest Cam filaire coûtera 89,99 £ - et sera disponible plus tard en 2021.