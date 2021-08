Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google pourrait être sur le point de révéler de nouveaux appareils Nest si la dernière fuite est quelque chose à se passer. La société semble avoir révélé de nouvelles caméras de sécurité Nest et une nouvelle sonnette à piles Nest sur son propre site.

Les images et les pages ont depuis été supprimées, mais pas avant que The Verge ait pris quelques captures décran , nous donnant une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Il ny avait pas de date de sortie sur le Google Store, et les liens sous les images des nouvelles caméras de sécurité et de la sonnette ne menaient pas à une page dinformations sur le produit, mais les images et les noms en donnent encore un peu.

Google / The Verge

Sur la base de la liste Google Store, il y aura une nouvelle Nest Cam combinée intérieure/extérieure alimentée par batterie, une Nest Cam avec projecteur, une nouvelle Nest Cam filaire dintérieur et une sonnette Nest alimentée par batterie. Tous les ajouts, sils sont annoncés, combleront de grandes lacunes pour Google sur le plan de la sécurité et lui permettront de mieux concurrencer Ring et dautres sociétés, comme Arlo .

Les Nest Cam sont excellentes, tout comme la sonnette Nest Hello , mais les options alimentées par batterie des deux permettront certainement à Google de cibler plus de maisons. Le câblage dune sonnette nest pas toujours une option pour certains, tandis quune caméra alimentée par batterie offre plus de flexibilité en termes de positionnement.

Pour linstant, on ne sait pas quand - ni même si - ces produits seront commercialisés, bien quétant donné quils étaient répertoriés sur le propre site Web de Google, nous nous attendons à un lancement bientôt.