(Pocket-lint) - Google a commencé à migrer des fonctionnalités de lapplication Nest vers lapplication Google Home il y a un certain temps et au fur et à mesure que le processus se poursuit, une nouvelle mise à jour de lapplication Google Home voit apparaître de superbes fonctionnalités pour la sonnette vidéo Nest Hello .

La dernière mise à jour - qui est la version 2.40.1.10 sur le Google Play Store et 2.40.104 sur lApp Store - voit les fonctionnalités Quick Responses et Quiet Time ajoutées à lapplication Google Home pour le Nest Hello.

Auparavant, ces fonctionnalités nétaient proposées que dans lapplication Nest. Ainsi, même si vous pouviez voir un flux en direct de votre sonnette vidéo et accéder à certains paramètres via lapplication Google Home, comme allumer ou éteindre la caméra et parler via le microphone, vous aviez pour ouvrir lapplication Nest séparément pour démarrer une période de silence, par exemple.

Quiet Time on the Nest Hello vous permet de désactiver le carillon intérieur et les annonces des visiteurs du Hello pendant 30 minutes, une heure, 90 minutes, deux heures ou trois heures. Les réponses rapides, quant à elles, permettent aux utilisateurs de faire en sorte que le Hello réponde automatiquement par « Vous pouvez le laisser », « Nous serons juste avec vous » et « Nous ne pouvons pas répondre à la porte ».

Pour trouver des réponses rapides et un temps de silence pour Nest Hello dans lapplication Google Home, suivez les étapes ci-dessous.

Assurez-vous que votre application Google Home est mise à jour Ouvrez lapplication Google Home Appuyez sur votre flux vidéo Nest Hello dans la liste Appuyez sur "Plus" sous le flux vidéo en direct Appuyez sur Temps de silence ou Réponses rapides

La mise à jour de lapplication Google Home est en cours de déploiement, donc si vous ne lavez pas encore, accédez à votre magasin dapplications respectif et voyez si la mise à jour est disponible pour forcer le téléchargement.