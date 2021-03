Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, Google travaille sur un Nest Hub de deuxième génération, appelé Nest Hub 2 . Lappareil devrait succéder au Nest Hub âgé de trois ans et sasseoir à côté du Nest Hub Max.

Nous avons comparé les spécifications supposées du Nest Hub 2 au Nest Hub pour voir ce qui devrait changer et quelles sont les différences susceptibles dêtre.

Nest Hub: écran flottant de 7 pouces, base recouverte de tissu, trois couleurs

Nest Hub 2: même design, quatre couleurs

Le Google Nest Hub dispose dun écran flottant de 7 pouces qui repose sur une base de haut-parleur recouverte de tissu. Il mesure 178,5 x 118 x 67,3 mm et pèse 480 g.

En haut de lécran tactile LCD se trouvent un capteur de lumière ambiante et des microphones de champ lointain, tandis que larrière de lécran comporte des commandes de volume et une bascule pour activer ou désactiver le microphone. Il y a aussi un port dalimentation.

Le Google Nest Hub 2 offrirait un design similaire au Nest Hub, nous nous attendons donc à voir un écran flottant avec une base recouverte de tissu. Aucune précision na encore été signalée en termes de mesures, de poids ou de boutons, mais comme avec le Nest Mini et le Google Mini , nous ne nous attendons pas à un énorme changement par rapport au Hub dorigine.

Le Nest Hub est disponible dans les options de couleur craie et charbon au Royaume-Uni, ainsi quen option rose aux États-Unis. Il est affirmé que le Nest Hub 2 sera disponible en quatre options, comprenant le noir, le gris et le rose et un bleu clair.

Nest Hub: haut-parleur large bande, matrice de deux microphones, Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Nest Hub 2: améliorations audio, matrice de trois microphones, Soli, Zigbee

Le Google Nest Hub est livré avec un haut-parleur large bande, ainsi quun réseau de deux microphones. Il offre à la fois une prise en charge Wi-Fi et Bluetooth 5.0 et intègre Chromecast et prend en charge laudio multi-pièces.

Le Google Nest Hub 2 devrait offrir une amélioration de la qualité audio, ainsi quun passage à un réseau à trois microphones, ce qui devrait permettre une meilleure expérience lors de lutilisation de Google Assistant et le mettre en conformité avec le Nest Mini et Nest Audio. .

Selon certaines rumeurs, le Nest Hub 2 serait également doté de la puce Soli de Google , qui pourrait être utilisée pour le suivi du sommeil et les commandes gestuelles, et il est également question de Zigbee , ce qui annulerait la nécessité dun pont séparé lors du contrôle de certains appareils domestiques intelligents.

Le Wi-Fi et le Bluetooth seront sans aucun doute à nouveau à bord pour le Nest Hub 2, ainsi que la prise en charge de Chromecast et laudio multi-pièces.

Nest Hub: Assistant Google, mode Traducteur, contrôle de la maison intelligente, musique, YouTube, Netflix

Nest Hub 2: suivi du sommeil, commandes gestuelles

Le Google Nest Hub offre un certain nombre de fonctionnalités, notamment le mode traducteur, la possibilité de regarder Netlflix , de contrôler les appareils intelligents pour la maison, découter de la musique, de regarder YouTube, de lire les actualités et tout ce qui vient avec Google Assistant bien sûr. Il peut également être utilisé comme cadre photo numérique.

Le Nest Hub 2 devrait offrir tout ce que fait le Nest Hub actuel, mais avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Les rumeurs prétendent que le Nest Hub pourra suivre votre sommeil grâce à la puce Soli sur une table de chevet, qui sera ensuite reliée à Google Fit.

On dit également que le Nest Hub 2 comportera des commandes gestuelles comme le Nest Hub Max, vous permettant de lever la main pour mettre en pause une piste, par exemple. Si Zigbee est à bord, le Nest Hub 2 devrait également faciliter la connexion et le contrôle des appareils domestiques intelligents.

squirrel_widget_148304

Sur la base des rumeurs, le Google Nest Hub 2 devrait offrir un design similaire à son prédécesseur, mais apporter des améliorations du côté du matériel et des fonctionnalités.

On prétend que la qualité audio saméliorera, ainsi que lécoute, et des fonctionnalités telles que les commandes gestuelles et le suivi du sommeil devraient rendre un appareil déjà excellent, encore plus utile.

Les meilleures offres Google Home et Nest Hub pour février 2021 Par Chris Hall · 11 Mars 2021

En termes de prix, il y a eu des rapports contradictoires, certains suggérant que le Nest Hub 2 coûtera à peu près le même prix que le Nest Hub - qui est denviron 80 £ au Royaume-Uni lorsque le Nest Hub nest pas en vente. Dautres ont déclaré que le Nest Hub 2 se situerait entre le Nest Hub et le Nest Hub Max, ce qui pourrait rapprocher le prix du Nest Hub 2 de 150 £ au Royaume-Uni.

Vous pouvez lire toutes les dernières rumeurs concernant le Nest Hub 2 dans notre fonctionnalité distincte , mais il devrait être annoncé "le plus tôt possible", alors restez à lécoute.

Écrit par Britta O'Boyle.