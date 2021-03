Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a révélé le Nest Hub original - anciennement Home Hub - écran intelligent en 2018. Lappareil compatible Google Assistant de 7 pouces a ensuite été suivi par le plus grand Nest Hub Max en 2019, offrant un écran plus grand et lajout dune Nest Cam .

Cependant, trois ans sétant écoulés, il nest pas surprenant de voir des rumeurs entourant un successeur du Nest Hub. Une mise à jour est certainement due, même si le Nest Hub actuel est toujours un excellent appareil?

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur ce que nous appellerons le Nest Hub 2.

Premier semestre 2021

Prix similaire à Nest Hub

Comme mentionné, le Google Nest Hub original a été lancé en octobre 2018.Par conséquent, même si les écrans intelligents ne seront probablement jamais mis à jour aussi régulièrement quun téléphone, une mise à jour est probablement encore due.

Il a été affirmé par 9to5 Google que le Nest Hub 2 arriverait "tôt ou tard", mais aucune date dévénement ou date spécifique na encore été divulguée. Nous nous attendions cependant à ce que cela se produise au premier semestre de cette année, étant donné quil est apparemment passé par FCC au début de janvier.

Le site a également déclaré que le prix serait similaire au modèle actuel, bien quun rapport différent suggère que le nouveau modèle pourrait être placé entre le Nest Hub actuel et le Nest Hub Max. Pour référence, le Nest Hub coûte 79,99 £ au Royaume-Uni - bien quil soit actuellement proposé à 49 £ - et 89,99 $ aux États-Unis. Le Nest Hub Max coûte 219 £ au Royaume-Uni et 229 $ aux États-Unis.

Identique au prédécesseur

Affichage flottant

Base denceinte recouverte de tissu

Quatre couleurs

Le Nest Hub dispose dun écran flottant de 7 pouces qui repose sur une base de haut-parleur oblongue recouverte de tissu, et le Nest Hub Max partage cette conception, mais à plus grande échelle.

Il a été affirmé que le Nest Hub 2 conserverait le même langage de conception que son prédécesseur, ce qui devrait donc signifier à nouveau une base de haut-parleur recouverte de tissu, un écran flottant de 7 pouces sans caméra et des commandes de volume à larrière de lécran. Google na apporté que de légères modifications à la conception du Google Mini lorsquil la remplacé par le Nest Mini.Il nest donc pas surprenant dentendre quun design similaire est attendu pour le Nest Hub également.

On dit cependant que les options de couleur changent légèrement par rapport aux options proposées sur le Nest Hub. Apparemment, le noir, le gris et le sable / rose resteront, mais loption Aqua sera remplacée par un bleu clair similaire au ciel du Nest Audio.

Mise à niveau de la qualité audio

Trois microphones à champ lointain

Puce Soli

Zigbee

Bien que la conception ne change apparemment pas beaucoup pour le troisième appareil Nest Hub, le matériel devrait subir une mise à niveau, comme vous vous en doutez. Selon les rumeurs, la qualité audio sera améliorée, ce qui nest pas surprenant étant donné que Google a également effectué des mises à jour de bonne qualité audio sur le Nest Mini.

On dit également quil y a trois microphones de champ lointain à bord au lieu des deux actuellement proposés dans le Hub dorigine. Cela le mettrait à égalité avec le Nest Mini et Nest Audio, qui offrent tous deux trois microphones à champ lointain.

La puce radar Soli de Google est également supposée être à bord du Nest Hub 2. Il sagit peut-être de la plus grande mise à niveau matérielle car elle sera apparemment utilisée pour le suivi du sommeil et les commandes gestuelles.

On a également parlé de Zigbee à bord. Zigbee est un protocole de communication utilisé pour les appareils intelligents que lon trouve dans certains appareils Echo dAmazon , éliminant ainsi le besoin dun pont séparé reliant les appareils compatibles à votre routeur.

Suivi du sommeil avec Soli

Se connecte avec Google Fit

Commandes gestuelles

Assistant Google

Comme mentionné, il est affirmé que le Nest Hub 2 sera livré avec la puce radar Soli de Google à bord - qui a été trouvée dans les Google Pixel 4 et 4 XL et peut également être trouvée dans le Nest Learning Thermostat .

Selon les rapports, la puce Soli sera principalement utilisée pour le suivi du sommeil, qui sera apparemment lié à Google Fit. Le Google Nest Hub est probablement le mieux adapté pour une table de chevet en raison de sa plus petite taille, tandis que le Nest Hub Max est idéal pour une cuisine par exemple. Si le Nest Hub 2 était sur une table de chevet, le suivi du sommeil en tant que fonctionnalité est logique.

Il est dit que Google travaille sur laffichage de "résultats proactifs de santé et de remise en forme" sur les écrans intelligents. Il se peut donc que cette fonctionnalité se lance comme le Nest Hub 2, mais quelle concerne également le Nest Hub et le Nest Hub Max.

En termes de commandes gestuelles, le Nest Hub Max dispose de commandes gestuelles grâce à sa Nest Cam intégrée , vous permettant de faire des choses comme tenir votre main pour mettre la musique en pause, mais la puce Soli permettrait de faire de même dans le Nest Hub 2 sans avoir pour ajouter une caméra.

De plus, nous nous attendrions naturellement aux mêmes fonctionnalités que le Nest Hub actuel sur son successeur, y compris des éléments tels que le mode traducteur, la possibilité de regarder Netflix , la météo et les actualités, la possibilité de contrôler les appareils domestiques intelligents et Google Assistant bien sûr.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Google Nest Hub 2.

9to5 Google a signalé que la conception du prochain Nest Hub sera similaire au modèle actuel, mais avec une nouvelle offre de couleurs. La qualité audio sera apparemment améliorée et il y aura trois microphones de champ lointain sur deux.

Selon le rapport, il y aura également lajout du radar Soli, permettant le suivi du sommeil - qui se connectera à Google Fit - et le contrôle gestuel, prétend-on.

9to5 Google a rapporté que des sources proches du dossier ont déclaré que le Nest Hub de nouvelle génération utilisera la puce radar Soli pour le suivi du sommeil.

Un périphérique avec le nom de code A4R-GUIK2 , classé comme "périphérique interactif" est passé par FCC. On pense que le code est un Nest Hub 2, avec le support Soli et Zigbee.

Écrit par Britta O'Boyle.