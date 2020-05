Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les caméras Google Nest offrent un certain nombre doptions de qualité vidéo différentes, vous permettant de choisir la quantité de connexion Internet quelles utilisent pour diffuser la vidéo. Cela va probablement de soi, mais les paramètres de qualité supérieure utilisent plus de bande passante, tandis que les paramètres de qualité inférieure utilisent moins.

Quelle que soit loption choisie, votre caméra Nest et lapplication Nest ajusteront automatiquement leur résolution pour fonctionner avec la bande passante disponible.

Par défaut, les caméras Nest sont définies sur loption de qualité moyenne, mais vous pouvez facilement la modifier dans lapplication Nest, que ce soit pour augmenter ou diminuer la qualité et il est possible de modifier la qualité de chaque caméra Nest individuellement. Voici comment.

Cela dépend de la caméra Nest dont vous disposez quant à vos options de qualité vidéo. La plupart des caméras Nest proposent trois paramètres de qualité vidéo: faible, élevé et un intermédiaire. La sonnette vidéo Nest Hello , le Nest Hub Max et les caméras Nest standard ont toutes trois options.

Vous disposez de quatre options sur la Nest Cam IQ et la Nest Cam Outdoor IQ , avec une option supplémentaire entre Low et High.

En termes de bande passante, le réglage le plus bas sur les caméras avec trois options vise à utiliser 30 Go de bande passante par mois. Loption du milieu vise à utiliser 120 Go par mois et la plus élevée vise à utiliser 300 Go par mois.

Pour les caméras avec quatre options de qualité, le paramètre le plus bas vise à utiliser 100 Go par mois, tandis que le paramètre le plus élevé vise 400 Go par mois, chaque paramètre entre les deux augmentant de 100 Go par mois.

Vous souhaiterez peut-être la vidéo de la plus haute qualité sur votre Nest Hello, mais vous constaterez peut-être que lun des paramètres moyens ou le paramètre le plus bas est plus que suffisant pour la Nest Cam IQ dans votre salon, par exemple.

Pour augmenter ou diminuer la qualité de la vidéo de vos caméras Google Nest, vous devrez suivre les étapes ci-dessous pour chaque caméra individuelle.

Ouvrez lapplication Nest Faites défiler jusquà la section Caméras Cliquez sur la caméra dont vous souhaitez modifier la qualité vidéo Faites défiler jusquà la section Vidéo Cliquez sur Qualité et bande passante Déplacez le curseur vers la position souhaitée ou appuyez sur le cercle du paramètre souhaité Répétez les étapes 3 à 6 pour chacune de vos caméras Nest

Si vous cherchez dautres moyens de tirer le meilleur parti de vos caméras Nest, nous avons de nombreux autres trucs et astuces dans nos fonctionnalités distinctes.