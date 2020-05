Google active lauthentification à deux facteurs obligatoire pour les comptes Nest

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a pris la mesure annoncée il y a quelque temps, en activant lauthentification à deux facteurs obligatoire pour les utilisateurs qui se connectent à leurs comptes Nest Smart Home.

Le changement signifie que les utilisateurs devront vérifier leur identité lors de la connexion à leur compte Nest à laide dune adresse e-mail - un chèque qui se présentera sous la forme dun e-mail de Nest contenant un code à six chiffres à saisir afin de terminer la connexion. .

Si les utilisateurs se connectent à laide dun compte Google, ils pourront peut-être effectuer cette vérification par dautres moyens de Google, par exemple en utilisant lapplication Google.

Comme le souligne le billet de blog annonçant le changement, le réglage est effectué pour maximiser la sécurité personnelle des gens, sachant que tout le monde ne choisit pas nécessairement un mot de passe aussi fort quils le devraient, et que les gens doivent souvent être forcés dutiliser deux sécurité des facteurs. Bien sûr, lorsque le réseau auquel vous accédez contrôle des appareils domestiques intelligents qui pourraient inclure des caméras et des capteurs, une sécurité adéquate devient encore plus primordiale.

La politique sest également répandue sur le marché de la maison intelligente à la fin de mars - Arlo a annoncé quelle mettait en œuvre une politique similaire , qui à son tour avait été précédée par des personnes comme Ring.

Google indique que le changement de ses procédures de connexion Nest se produira en mai pour les utilisateurs, bien quil ne soit pas clair si cela signifie quil sagit dun déploiement échelonné sur le mois, ou simplement que le commutateur sera activé pour tout le monde à un moment indéterminé.

Jusquà ce quil soit lancé, cependant, rien ne devrait changer pour les utilisateurs qui se connectent, et quand il sera mis en ligne, les gens recevront un avis pour les informer du changement.