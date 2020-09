Neato dévoile les D8, D9 et D10 - une gamme daspirateurs robot repensée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Neato a dévoilé trois nouveaux robots aspirateurs phares - D8, D9 et D10 pour suivre les D7, D6 et D4 actuellement sur le marché. Le lancement a eu lieu à l IFA 2020 à Berlin, normalement le plus grand salon technologique dEurope, mais réduit cette année pour des raisons évidentes.

La nouvelle gamme conserve le châssis en forme de `` D de tous les modèles Neato - idéal pour entrer dans les virages, selon la société basée à San Jose - mais présente un design raffiné et intelligent qui semble un peu moins difficile quavant.

Le Neato D10 a une durée de fonctionnement allant jusquà 150 minutes tandis que son nouveau filtre True HEPA capture jusquà 99,97% des allergènes et des particules comme la poussière et les squames aussi petites que 0,3 microns. Il dispose également dun nouveau système de guidage basé sur LaserSmart LIDAR.

Le D9, en revanche, a 120 minutes dautonomie tandis que le D8 en a 90 minutes.

Neato est parti dun projet à lUniversité de Stanford et a constamment produit des robots aspirateurs de premier ordre avec nettoyage de zone, cartographie du plan détage et «lignes interdites». La société affirme quelle a facilité la mise en place dun nouveau vide avec cette dernière version.

Les nouveaux produits seront expédiés le mois prochain aux États-Unis, en Europe et au Japon.

Écrit par Dan Grabham.