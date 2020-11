Économisez gros sur le Neato Robotics D4 avec cette offre de début de Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les robots aspirateurs sont lun de ces appareils que vous voulez probablement, mais vous avez toujours hésité au prix élevé. Eh bien, pas plus, car le superbe aspirateur robot Neato Robotics D4 est bien réduit pour le moment.

Cette offre vaut la peine dêtre examinée si vous envisagez dacheter un aspirateur robot pour faire vos tâches.

Coûtant normalement plus de 400 £ (tout à fait digne de ce nom), le robot aspirateur Neato Robotics D4 ne coûte plus que 249,99 £ . Nous ne savons pas combien de temps durera cet accord, mais pour le moment, cet aspirateur robot connecté au Wi-Fi est une aubaine un peu plus tentante.

squirrel_widget_145877

Neato est lun des plus grands noms des aspirateurs robots et ces deux robots font bien plus que se déplacer dans votre appartement pour ramasser la saleté.

Vous pouvez contrôler ces robots à laide dune application pour smartphone qui laccompagne, vous permettant de planifier le nettoyage, ainsi que de recevoir des notifications lorsque le nettoyage est terminé ou si le Botvac est bloqué. Il est également compatible avec Amazon Alexa.

Le guidage provient du balayage laser et ce robot nettoyeur est plus que suffisamment intelligent pour retourner à une station de charge lorsquil a également besoin de jus supplémentaire. Nettoyage mains libres et sans tracas pour votre maison.

Il ne reste plus quune question dheures pour saisir ces bonnes affaires, alors préparez votre portefeuille. Nous avons beaucoup apprécié le Neato D4 lorsque nous lavons examiné et il en vaut vraiment la peine.

Écrit par Chris Hall et Adrian Willings.