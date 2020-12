Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a abandonné sa nouvelle norme HomeKit Secure Video il y a plus dun an maintenant, montrant sa sécurité et sa fidélité, mais il a fallu beaucoup de temps pour que Secure Video soit réellement utilisé par nimporte qui. En fait, Logitech vient de dévoiler le premier kit de qualité grand public pour lutiliser.

La nouvelle sonnette vidéo filaire Circle View a lun des noms les plus descriptifs que nous ayons rencontrés récemment et fait exactement ce quil dit sur la boîte, mis à part le fait quelle nest pas très circulaire, ressemblant à presque toutes les autres sonnettes vidéo. là, ce qui nest pas une critique.

Cest une sonnette vidéo conçue expressément et exclusivement pour les utilisateurs de HomeKit, travaillant uniquement sur le système de maison intelligente dApple, et adopte la vidéo sécurisée pour une confiance accrue. Il possède un objectif grand angle qui prend une résolution de 1200 x 1600 avec HDR. Une petite bande lumineuse flash peut également éclairer les visiteurs la nuit, tandis que la vision nocturne devrait améliorer cette visibilité.

HomeKit Secure Video signifie quil vous permet dutiliser lapplication Home dApple pour visionner des vidéos et être averti des visiteurs. Le stockage vidéo et le téléchargement passent tous par iCloud.

Il sintègre également facilement aux informations dApple sur votre photothèque via iCloud, pour activer un système de reconnaissance faciale soigné basé sur vos photos stockées, plutôt que sur des visages appris à partir de zéro.

Séparément, vous aurez besoin dun hub HomeKit, quil sagisse dun HomePod, dun iPad ou dune Apple TV, pour utiliser la sonnette Circle View - le simple fait davoir un iPhone ne le coupera pas. Si cela vous plaît, vous pouvez le récupérer maintenant pour 199 $ / 199 £ chez Logitech .

Écrit par Max Freeman-Mills.