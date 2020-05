Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Logitech présente une nouvelle caméra de sécurité Circle .

Appelé Circle View , il est très similaire à son prédécesseur, le Circle 2 , à lintérieur, tandis que lextérieur a été complètement rafraîchi. Il utilise également désormais le système de maison intelligente dApple, ce qui facilite sa configuration et son utilisation.

Le Circle View enregistre une vidéo 1080p avec un champ de vision de 180 degrés. Il peut également enregistrer des images infrarouges la nuit jusquà 15 pieds de distance. Le Circle 2 pourrait également faire tout cela, mais la vision nocturne de la caméra devrait être améliorée. Il peut diffuser des vidéos, envoyer des alertes et stocker des clips iCloud. Vous aurez besoin dun appareil iOS ou dun Mac pour visualiser la caméra via lapplication Apple Home. Il ny a pas de support pour Android.

Alors que le Circle 2 est plus petit, peut utiliser différents boîtiers et est alimenté par batterie pour une utilisation en extérieur, le Circle View a un boîtier permanent de type Nest Cam, avec un design noir et une base en métal, IP64 résistant aux intempéries et un câble dalimentation intégré . Il se connecte également via USB.

Circle View ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz. Cest seulement 2,4 GHz.

Enfin, il existe de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, telles que la caméra peut être inclinée vers le bas pour faire face à sa base et lempêcher denregistrer des choses. Il y a également un bouton matériel à larrière qui vous permet déteindre la caméra et le microphone.

The Circle View sera lancé en mai pour 160 $. Il sera disponible dans les magasins en ligne Logitech et Apple.