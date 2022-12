Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - LG adore présenter au compte-gouttes ses projets pour le CES pendant les fêtes de fin d'année, avec souvent un produit différent révélé chaque jour.

Nous avons déjà appris l'existence de son nouveau réfrigérateur InstaView et maintenant nous avons une nouvelle version de son climatiseur ArtCool Gallery.

La première version était un climatiseur mural qui vous permettait de changer l'œuvre d'art à l'intérieur de sa lunette frontale. Cependant, il s'agissait d'une opération manuelle, par laquelle vous glissiez différentes images ou photos dans le cadre. La dernière version est plus technologique que cela.

Le nouvel appareil LG ArtCool Gallery dispose d'un écran LCD de 27 pouces, qui peut afficher un certain nombre d'images statiques exclusives, choisies via l'application LG ThinQ, ou des photos de famille qui lui sont envoyées via un appareil intelligent.

C'est aussi un climatiseur, bien sûr, avec un compresseur exclusif à double inverseur et un refroidissement qui utiliserait jusqu'à 70 % d'énergie en moins que les produits de climatisation classiques.

Il est également doté de la fonction AI Dry propre à LG, qui élimine l'humidité qui s'est formée à l'intérieur de l'appareil en fonction de la durée de fonctionnement et du mode sélectionné. Une grille d'accès facile se trouve également en bas de l'appareil, pour un nettoyage simple.

La nouvelle ArtCool Gallery sera présentée pour la première fois par LG lors du CES 2023 en janvier. Pocket-lint sera là pour vous en dire plus.

