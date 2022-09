Le réfrigérateur MoodUp de LG a des portes à LED qui changent de couleur et joue de la musique.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - LG a fait de grandes annonces au salon de la technologie IFA à Berlin, y compris un Styler ShoeCase et ShoeCare pour vos chaussures de sport en édition limitée, et un réfrigérateur à LED qui change de couleur et joue de la musique.

Le réfrigérateur MoodUp est non seulement doté de la technologie intelligente de l'entreprise pour une meilleure fraîcheur des aliments, mais il dispose également de panneaux de porte LED avec une gamme d'options de couleurs, ainsi que d'un haut-parleur intégré pour diffuser vos morceaux préférés.

En utilisant l'application ThinQ de LG, vous pouvez choisir parmi 22 couleurs pour le panneau de porte supérieur du réfrigérateur MoodUp, et 19 couleurs pour le panneau inférieur.

Il est également possible de personnaliser l'apparence du panneau et de rafraîchir l'ambiance en appliquant différents thèmes. Ceux-ci se présentent sous la forme de Season, Place, Mood et Pop, Season reproduisant les différentes périodes de l'année, comme on peut s'y attendre, et Mood imitant un sentiment de bien-être à l'aide de couleurs douces et apaisantes, selon LG.

Le haut-parleur Bluetooth intégré diffuse la musique de votre choix à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable connecté, et les panneaux LED peuvent changer de couleur en fonction de la musique, si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas que votre réfrigérateur ressemble à une boîte de nuit, vous pouvez désactiver les panneaux LED et vous obtiendrez une finition Lux Gray ou Lux White.

Le réfrigérateur MoodUp de LG est également équipé de la puce AI On-Device de la société pour les appareils domestiques intelligents, qui intègre l'IA et offre des fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale et la connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

Le prix et la disponibilité du réfrigérateur LG MoodUp n'ont pas encore été annoncés.

Écrit par Britta O'Boyle.