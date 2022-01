Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a présenté une paire de laveuse et sécheuse au CES 2022 qui comprend la technologie d'entraînement direct par intelligence artificielle (AI DD) de l'entreprise, la technologie de la vapeur et un certain nombre de fonctions pour rendre la lessive plus intelligente, et osons le dire, beaucoup plus amusante.

La WashTower a une machine à laver en bas et une sécheuse en haut, la laveuse étant capable de détecter la taille de la charge, le type de tissu et le degré de saleté des vêtements, sélectionnant automatiquement la bonne quantité de détergent et ajustant le cycle en conséquence.

Le lave-linge est également doté de la technologie vapeur, tandis qu'une fonction Smart Pairing envoie des informations du lave-linge au sèche-linge, en recommandant le cycle de séchage optimal.

Le sèche-linge est le premier de l'entreprise à proposer sa technologie AI DD, ajoutant un contrôle précis des mouvements et sélectionnant automatiquement les meilleurs réglages pour l'entretien des tissus et des temps de séchage plus rapides. La technologie AI apprendra votre routine de lessive, tandis qu'un capteur infrarouge mesure la température des vêtements dans la sécheuse et ajuste les paramètres pour assurer un séchage uniforme.

La tour de lavage LG a une conception sans conduit pour économiser de l'espace et nécessite moins de dégagement avec la paroi arrière et elle est dotée de portes en verre teinté noir, d'éléments décoratifs en chrome et d'une finition en acier noir. Il y a un panneau de commande central moderne et minimal et le sèche-linge utilise la technologie de pompe à chaleur double pour économiser de l'énergie.

LG n'a pas encore détaillé les prix ou la disponibilité, mais c'est certainement un moyen de rendre la lessive moins corvée.