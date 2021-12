Le four et le micro-ondes intelligents de LG pour 2022 comprendront des recettes ThinQ

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec ses nouveaux modèles d'appareils de cuisson 2022, LG espère rendre votre temps dans la cuisine encore plus facile. La cuisinière à double four LG InstaView et le four à micro-ondes à hotte intégrée sont conçus pour offrir non seulement des technologies de cuisson avancées, mais également une intégration utile avec le service LG ThinQ Recipe.

Ce service est conçu pour offrir une expérience utilisateur complète et pratique qui facilite la recherche de recettes, la planification de vos repas et la cuisine en toute simplicité. Cela comprend l'accès à plus de 10 000 recettes achetables en un clic où vous pouvez trouver une recette et acheter les ingrédients directement dans l'application d'accompagnement via Walmart ou Amazon Fresh .

Les appareils de cuisson eux-mêmes offrent également de nombreuses technologies intéressantes. La gamme de fours doubles, par exemple, est dotée de la technologie InstaView de l'entreprise, ce qui signifie que vous pouvez voir ce qui se passe à l'intérieur du four en appuyant deux fois sur la vitre. Les lumières internes s'allumeront alors et vous donneront une vue de vos aliments en train de cuire sans avoir besoin d'ouvrir la porte et de laisser la chaleur s'échapper.

Le four 2022 est également doté de la technologie ProBake Convection qui utilise un contrôle intelligent et précis de la température et du débit d'air pour cuire les aliments en profondeur et rapidement. Ajoutez à cela les modes Air Fry et Air Sous Vide qui offrent la possibilité de faire frire des aliments sans avoir besoin de quantités excessives d'huile et de créer facilement des plats tendres et juteux.

Les meilleures offres du Black Friday et du Cyber Monday US 2021: Sony 1000XM4, montres Garmin et plus à prix réduit Par Maggie Tillman · 29 Décembre 2021

Pendant ce temps, le four à micro-ondes LG Over-the-Range est doté de la technologie Steam Cook conçue pour aider à cuisiner des aliments plus juteux et plus sains. Ainsi qu'un système de ventilation qui promet de réduire les odeurs persistantes dans la cuisine.

On s'attend à ce que davantage d'informations soient présentées sur ces modèles lors de l'exposition virtuelle CES de LG le 5 janvier.